ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ показали работу военных в лесополосе под Бахмутом

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 13:31
В ВСУ показали работу военных в лесополосе под Бахмутом Фото: в ВСУ показали работу военных в лесополосе под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы продолжают наступать под Бахмутом. Показали работу в лесополосе, где размещался противник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-я отдельная штурмовая бригада.

"Продолжаем наступать под Бахмутом. Так выглядят позиции в лесополосе, где располагался противник до этого штурма", - пишет бригада.

Отмечается, что на видео можно увидеть июльскую операцию на южных окраинах города в которой участвовала 3-я штурмовая рота 1-го штурмового батальона.

Ситуация на Бахмутском направлении

Согласно данным Института изучения войны, украинские воины продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

Между тем, по словам руководителя службы связей с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексея Дмитрашкивского, враг активно начал применять химическое оружие против наших воинов на Бахмутском направлении.

В ВСУ показали работу военных в лесополосе под Бахмутом

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 05.07 04:52 (deepstatemap.live)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ Бахмут
NEWS
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария