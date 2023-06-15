RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Издатели музыки подали в суд на Twitter из-за нарушения авторских прав

Фото: из-за нарушения авторских прав на Twitter подали в суд (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

17 музыкальных издателей подали совместный судебный иск против Twitter. Они обвиняют компанию в создании условий для нарушения авторских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Члены Национальной ассоциации музыкальных издателей, включая Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требуют возмещения более 250 миллионов долларов США за вероятное нарушение почти 1700 авторских прав.

Истцы говорят, что Twitter поощряет нарушение авторских прав пользователями, что увеличивает вовлеченность и доходы от рекламы, одновременно предоставляя ему несправедливое преимущество перед платформами, платящими за музыкальные лицензии (TikTok, Facebook, YouTube).

В иске говорится, что нарушения усилились после того, как Илон Маск купил Twitter.

Twitter после покупки Илоном Маском

В октябре 2022 года Маск выкупил компанию и соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. После этого начались масштабные сокращения штата, которые, в том числе, привели к многочисленным сбоям в работе соцсети.

Компания Fidelity, которая является внешним инвестором Twitter, сообщила, что после покупки соцсети Илоном Маском ее стоимость упала втрое.

Также, Twitter могут заблокировать на территории Европейского Союза из-за несоответствия европейским правилам по борьбе с дезинформацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterАвторское правоСуд