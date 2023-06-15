Видавці музики подали до суду на Twitter через порушення авторських прав

Члени Національної асоціації музичних видавців, включаючи Sony Music Publishing, BMG Rights Management і Universal Music Publishing Group, вимагають відшкодування понад 250 мільйонів доларів США за ймовірне порушення майже 1700 авторських прав.

Позивачі звявляють, що Twitter заохочує порушення авторських прав користувачами, що збільшує залученість і доходи від реклами, водночас надаючи йому несправедливу перевагу перед платформами, які платять за музичні ліцензії (TikTok, Facebook, YouTube).

У позові йдеться, що порушення посилилися після того, як Ілон Маск купив Twitter.

Twitter після купівля Ілоном Маском

В жовтні 2022 року Маск викупив компанію та соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Після цього почались масштабні скорочення штату, які, в тому числі, призвели і до численних збоїв у роботі соцмережі.

Компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором Twitter повідомила, що після купівлі соцмережі Ілоном Маском її вартість впала втричі.

Також, Twitter можуть заблокувати на території Європейського Союзу через невідповідність європейським правилам щодо боротьби з дезінформацією.