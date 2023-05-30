Twitter могут заблокировать на территории ЕС: названа причина

Если социальная сеть Twitter не будет соответствовать правилам, ее могут заблокировать на территории Европейского Союза.

Об этом заявил министр цифровизации Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info .

Социальная сеть, принадлежащая Илону Маску, недавно объявила о выходе из кодекса Европейского союза по практике борьбы с дезинформацией в интернете.

Министр цифровизации Франции признал важную роль соцсети в публичных дебатах, однако, комментируя решение Twitter напомнил, что правила борьбы с дезинформацией начинают действовать уже с 25 августа.

"Я хочу, чтобы Twitter соответствовал этим европейским правилам до 25 августа, иначе он больше не будет желателен в Европе. Платформа будет забанена в Европейском Союзе в случае повторного нарушения", - отметил Барро.