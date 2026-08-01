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В Харькове из-за атаки РФ сгорел склад издательства "Ранок": потеряны миллионы книг

20:14 01.08.2026 Сб
2 мин
Общий ущерб от удара оценивается примерно в 1 миллиард гривен
aimg Валерия Абабина
В Харькове из-за атаки РФ сгорел склад издательства "Ранок": потеряны миллионы книг
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В результате российского удара вспыхнул книжный склад издательской корпорации "Ранок", также являвшийся дистрибуционным центром сети "Книголенд". В огне оказались миллионы книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя издательской корпорации RNK-Ranok Виктора Круглова и директора сети книжных магазинов "Книголенд" Игоря Зарудко.

По словам Виктора Круглова, в склад попали два дрона в одно место. Он уверен, что это была специально спланированная акция по уничтожению учебников и украинской книжной продукции.

Фото: Пожар в результате российской атаки на сладости издательства "Утро" (t.me/knyharnia_ye)

Масштаб потерь

По информации медиа о книгоиздании "Читомо", председатель наблюдательного совета издательской корпорации "Ранок" Виктор Круглов сообщил, что уничтожено 600 тысяч учебников, 28 тысяч названий книг и 8 миллионов экземпляров. Ущерб он оценил примерно в 1 миллиард гривен.

В то же время, это был и дистрибуционный центр сети "Книголенд" - там хранились десятки тысяч наименований книг всех издательств Украины.

Склады служили местом хранения продукции издательств "Ранок", "Фабула", READBERRY, Korali books и ряда других издателей, входящих в группу компаний издательской корпорации "RNK-Ranok". В то же время, это был и дистрибуционный центр сети "Книголенд", где хранились книги десятков тысяч наименований всех издательств Украины.

Одно время на связь не выходила одна из сотрудниц склада. Впоследствии Круглов сообщил, что девушка отозвалась и осталась жива.

Директор всеукраинской сети книжных магазинов "Книголенд" Игорь Зарудко подтвердил, что удар пришелся по составам "Ранок" и "Книголенда", и все охвачено огнем. Поэтому сеть временно остановила прием заказов на сайте.

Напомним, это уже не первая потеря украинских издательств из-за российских ударов за последние недели. В ночь на 19 июля в результате обстрела сгорел склад издательства "Книголав" - огонь уничтожил около 250 тысяч книг.

Еще раньше, в ночь на 2 июля, во время массированной атаки на Киев был уничтожен склад логистического партнера издательства BookChef, где сгорело около 800 тысяч книг.

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