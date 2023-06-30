ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наводили "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков. СБУ разоблачила агентов ФСБ

Новина українською →
Харьков, Пятница 30 июня 2023 11:45
Наводили "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков. СБУ разоблачила агентов ФСБ Фото: в Харькове разоблачили агентов ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российскую агентурную сеть разоблачили в Харькове. Предатели наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в агентурную сеть входили трое местных жителей. Среди них бывший преподаватель местного военно-учебного заведения. Предателей завербовал кадровый сотрудник ФСБ в начале полномасштабного вторжения.

Злоумышленники пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступление на восточном фронте. Также агенты пытались установить пункты временного хранения иностранных вооружений и боеприпасов.

Полученные данные предатели передавали ФСБ через Telegram. Эти данные оккупанты использовали для подготовки массированных ракетных ударов по Харькову реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган".

СБУ задержала шпионов во время выполнения ими вражеских задач. В ходе обысков у них обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами.

Задержанным объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: в Харькове разоблачили агентов ФСБ (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила жителя Кировоградской области, готовившего удары по аэродромам. Он работал на российскую ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины госизмена Война в Украине харков ракетный удар
NEWS
Защитники давят на врага, бои идут возле Бахмута и на юге, - Генштаб
Защитники давят на врага, бои идут возле Бахмута и на юге, - Генштаб
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны