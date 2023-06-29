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Хотел служить в "Азове". Боевика "ДНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

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Украина, Четверг 29 июня 2023 17:10
Хотел служить в "Азове". Боевика "ДНР" приговорили к 8 годам тюрьмы Фото: боевика ДНР, который пытался устроиться на службу в Азов, приговорили к 8 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Боевика "ДНР", который пытался устроиться на службу в полк "Азов", приговорили к 8 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, житель Донецкой области в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации "ДНР". Он входил в состав роты специального назначения разведывательного управления республиканской гвардии и до 2018 года активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

Позже он вернулся в Украину и пытался обосноваться в одном из подразделений бригады специального назначения "Азов". В рядах украинских защитников он надеялся скрыть свое прошлое и таким образом избежать правосудия.

Отмечается, что военнослужащие полка "Азов" своевременно разоблачили и задержали во время прохождения отбора.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса Генпрокурора он признан виновным в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Боевик приговорен к 8 годам лишения свободы.

Приговоры боевикам "ДНР" и "ЛНР"

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее к восьми годам заключения был приговорен житель Луганской области, который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР".

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