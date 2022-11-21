Будут выдавать повестки под подпись. Россияне продолжают скрытую "мобилизацию" в Крыму, - Генштаб

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как отмечает Генштаб, 19 ноября в Симферополе прошло совещание с участием так называемых руководителей силовых структур и представителями управления города, а также председателями поселковых советов. Стороны обсуждали невыполнение указанных количественных показателей "мобилизации".

"В целях решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории приступили к вручению повесток под подпись", - пишет пресс-служба.