Будут выдавать повестки под подпись. Россияне продолжают скрытую "мобилизацию" в Крыму, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают скрытую "мобилизацию" на территории временно оккупированного Крыма. Горожанам выдают повестки под роспись.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Как отмечает Генштаб, 19 ноября в Симферополе прошло совещание с участием так называемых руководителей силовых структур и представителями управления города, а также председателями поселковых советов. Стороны обсуждали невыполнение указанных количественных показателей "мобилизации".
"В целях решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории приступили к вручению повесток под подпись", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгороде, согласно данным Генштаба, работников заводов активно вербуют в ППК "Вагнер" .
Как утверждает Институт изучения войны (ISW), в России ожидается очередная волна мобилизации, что ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт.
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