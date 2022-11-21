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Видаватимуть повістки під підпис. Росіяни продовжують приховану "мобілізацію" в Криму, - Генштаб

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Понеділок 21 листопада 2022 18:46
Видаватимуть повістки під підпис. Росіяни продовжують приховану "мобілізацію" в Криму, - Генштаб Фото: росіяни продовжують приховану "мобілізацію" в Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують приховану "мобілізацію" на території тимчасово окупованого Криму. Містянам видають повістки під розпис.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Як відзначає Генштаб, 19 листопада у Сімферополі пройшла нарада за участі так званих керівників силових структур й представників управління міста та головами селищних рад. Сторони обговорювали невиконання изначених кількісних показників "мобілізації".

"З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгороді, згідно з даними Генштабу, працівників заводів активно вербують до ПВК "Вагнера".

Як стверджує Інститут вивчення війни (ISW), в Росії очікується чергова хвиля мобілізації, що погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт.

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