Видаватимуть повістки під підпис. Росіяни продовжують приховану "мобілізацію" в Криму, - Генштаб
Російські окупанти продовжують приховану "мобілізацію" на території тимчасово окупованого Криму. Містянам видають повістки під розпис.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Як відзначає Генштаб, 19 листопада у Сімферополі пройшла нарада за участі так званих керівників силових структур й представників управління міста та головами селищних рад. Сторони обговорювали невиконання изначених кількісних показників "мобілізації".
"З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгороді, згідно з даними Генштабу, працівників заводів активно вербують до ПВК "Вагнера".
Як стверджує Інститут вивчення війни (ISW), в Росії очікується чергова хвиля мобілізації, що погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт.
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