От землетрясений в Турции и Сирии пострадали 26 млн человек, - ВОЗ

Фото: от землетрясений в Турции и Сирии пострадали 26 млн человек (GettyImages)

От землетрясений, произошедших на этой неделе в Турции и Сирии, пострадало почти 26 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya News.