От землетрясений в Турции и Сирии пострадали 26 млн человек, - ВОЗ
От землетрясений, произошедших на этой неделе в Турции и Сирии, пострадало почти 26 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya News.
По данным ведомства, число погибших в этих странах превысило 25 тысяч. В общей сложности в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии - 11 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.
Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.
Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.
Отметим, что из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.
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