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Від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждало 26 млн людей, - ВООЗ

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Туреччина, Сирія, Неділя 12 лютого 2023 01:47
Від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждало 26 млн людей, - ВООЗ Фото: від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждали 26 млн людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Від землетрусів, які цього тижня сталися в Туреччині і Сирії, постраждало майже 26 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya News.

За даними відомства, кількість загиблих у цих країнах перевищила 25 тисяч. Загалом в Туреччині так чи інакше постраждали 15 млн людей, а в Сирії - 11 млн людей. У зв’язку з цим, агентство охорони здоров’я ООН звернулося до ВООЗ з екстренним закликом виділити 42,8 млн доларів на покриття невідкладних потреб в галузі охорони здоров’я.

Зазначається, що за кількістю жертв землетрус поки що займає сьому позицію в списку найбільш руйнівних катастроф ХХІ століття.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.

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