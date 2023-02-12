Від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждало 26 млн людей, - ВООЗ

Фото: від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждали 26 млн людей (GettyImages)

Від землетрусів, які цього тижня сталися в Туреччині і Сирії, постраждало майже 26 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya News.