Від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждало 26 млн людей, - ВООЗ
Від землетрусів, які цього тижня сталися в Туреччині і Сирії, постраждало майже 26 млн людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya News.
За даними відомства, кількість загиблих у цих країнах перевищила 25 тисяч. Загалом в Туреччині так чи інакше постраждали 15 млн людей, а в Сирії - 11 млн людей. У зв’язку з цим, агентство охорони здоров’я ООН звернулося до ВООЗ з екстренним закликом виділити 42,8 млн доларів на покриття невідкладних потреб в галузі охорони здоров’я.
Зазначається, що за кількістю жертв землетрус поки що займає сьому позицію в списку найбільш руйнівних катастроф ХХІ століття.
Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.
Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.
Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.