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От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках

Четверг 29 мая 2025 08:00
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От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках Фото: Михаил Мудрик приобщился к победе "Челси" в Лиге конференций (x.com/ChelseaFC)
Автор: Андрей Костенко

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик стал пятым украинским футболистом, победившим в еврокубке в составе зарубежного клуба. И первым, кто сделал это в Лиге конференций.

С полным списком легионеров-триумфаторов знакомит РБК-Украина.

Александр Заваров ("Ювентус", Италия) - Кубок УЕФА-1990

В двух финальных матчах с "Фиорентиной" (3:1, 0:0) украинец на поле не выходил - был в запасе. Однако свой вклад в общий триумф клуба сделал. В розыгрыше турнира провел 7 матчей и забил 1 гол.

От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках

Александр Заваров (фото из архива)

Андрей Шевченко ("Милан", Италия) - Лига чемпионов-2003 и Суперкубок-2003

В финальном матче ЛЧ "россонери" переиграли "Ювентус" (0:0, пенальти - 3:2). Решающий удар с "точки" выполнил именно Шевченко. Почти всю групповую стадию того турнира украинец пропустил из-за травмы. Восстановился лишь к матчам плей-офф. Всего в турнире сыграл 9 поединков, в которых забил 3 гола.

А в Суперкубке с португальским "Порту" (1:0) единственный гол Шевченко принес трофей "Милану".

От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках

Андрей Шевченко (фото: ФК "Милан")

Богдан Шершун (ЦСКА, Россия) - Кубок УЕФА-2005

Украинский защитник не входил в основную обойму победителей турнира. На финальный матч с португальским "Спортингом" (3:1) он даже не попал в заявку. Всего же в розыгрыше Кубка УЕФА сыграл в четырех встречах - во всех выходил на замену.

От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках

Богдан Шершун (фото из архива)

Андрей Лунин ("Реал", Испания) - Лига чемпионов-2022 и 2024, Суперкубок-2022 и 2024

Самый титулованный украинский футболист в еврокубках. Имеет победы в четырех турнирах, хотя не участвовал ни в одном финальном матче. Наиболее удачным для Лунина был розыгрыш ЛЧ-2023/24. Отечественный голкипер принял участие в 8 матчах "Реала", пропустив 10 голов и 2 раза сохранив свои ворота "сухими".

От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках

Андрей Лунин (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Михаил Мудрик ("Челси", Англия) - Лига конференций-2025

В победном для лондонцев розыгрыше турнира сыграл в шести матчах: забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Но за два тура до конца основного раунда был временно отстранен от футбола, из-за подозрения на употребление допинга.

От Заварова до Мудрика: кто из украинских легионеров побеждал в еврокубках

Михаил Мудрик (фото: x.com/ChelseaFC)

Ранее рассказали, как "Челси" с камбэком разбил "Бетис" в финале Лиги конференций и собрал полную коллекцию евротрофеев.

Также объяснили, можно ли считать Мудрика победителем евротурнира.

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