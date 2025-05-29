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Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках

Четвер 29 травня 2025 08:00
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Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках Фото: Михайло Мудрик долучився до перемоги "Челсі" в Лізі конференцій (x.com/ChelseaFC)
Автор: Андрій Костенко

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик став п'ятим українським футболістом, що переміг у єврокубку в складі зарубіжного клубу. І першим, хто зробив це в Лізі конференцій.

З повним списком легіонерів-тріумфаторів знайомить РБК-Україна.

Олександр Заваров ("Ювентус", Італія) – Кубок УЄФА-1990

У двох фінальних матчах з "Фіорентиною" (3:1, 0:0) українець на поле не виходив – був у запасі. Проте свій внесок у загальний тріумф клубу зробив. У розіграші турніру провів 7 матчів та забив 1 гол.

Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках

Олександр Заваров (фото з архіву)

Андрій Шевченко ("Мілан", Італія) – Ліга чемпіонів-2003 та Суперкубок-2003

У фінальному матчі ЛЧ "россонері" переграли "Ювентус" (0:0, пенальті – 3:2). Вирішальний удар з "точки" виконав саме Шевченко. Взагалі майже всю групову стадію того турніру українець пропустив через травму. Відновився лише до матчів плей-офф. Всього в турнірі зіграв 9 поєдинків, у яких забив 3 голи.

А в Суперкубку з португальським "Порту" (1:0) єдиний гол Шевченка приніс трофей "Мілану".

Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках

Андрій Шевченко (фото: ФК "Мілан")

Богдан Шершун (ЦСКА, Росія) – Кубок УЄФА-2005

Український захисник не входив до основної обойми переможців турніру. На фінальний матч з португальським "Спортінгом" (3:1) він навіть не потрапив до заявки. Всього ж у розіграші Кубка УЄФА зіграв у чотирьох зустрічах – у всіх виходив на заміну.

Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках

Богдан Шершун (фото з архіву)

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) – Ліга чемпіонів-2022 та 2024, Суперкубок-2022 та 2024

Найтитулованіший український футболіст у єврокубках. Має перемоги у чотирьох турнірах, хоча не брав участі в жодному фінальному матчі. Найбільш вдалим для Луніна був розіграш ЛЧ-2023/24. Вітчизняний голкіпер взяв участь у 8 матчах "Реала", пропустив 10 голів і 2 рази зберігши свої ворота "сухими".

Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках

Андрій Лунін (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Михайло Мудрик ("Челсі", Англія) – Ліга конференцій-2025

В переможному для лондонців розіграші турніру зіграв у шести матчах: забив 3 голи та віддав 4 асисти. Але за два тури до кінця основного раунду був тимчасово відсторонений від футболу, через підозру на вживання допінгу.

Від Заварова до Мудрика: хто з українських легіонерів перемагав у єврокубках

Михайло Мудрик (фото: x.com/ChelseaFC)

Раніше розповіли, як "Челсі" з камбеком розбив "Бетіс" у фіналі Ліги конференцій та зібрав повну колекцію євротрофеїв.

Також пояснили, чи можна вважати Мудрика переможцем євротурніру.

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