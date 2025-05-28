"Челси" - "Бетис": где смотреть финал Лиги конференций и чем интересен матч

28 мая в польском Вроцлаве в финале Лиги конференций сойдутся английский "Челси" и испанский "Бетис". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Чем интересен матч и где его смотреть - подскажет РБК-Украина .

Уникальный шанс для "Челси"

Для "Бетиса" это будет первый финал еврокубков. А "Челси" выйдет на 13-й финальный матч в своей истории.

"Синие" имеют солидный опыт в решающих поединках и могут похвастаться впечатляющим послужным списком - восемь побед в еврокубковых финалах при четырех поражениях.

"Челси" по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Кубков и Суперкубок. Поэтому, в случае победы в Лиге конференций - клуб может войти в историю как первый обладатель всех пяти евротурниров, которые проводились под эгидой УЕФА.

Кто фаворит финала

"Челси" был рейтинг-фаворитом турнира с самого его начала. И финал не исключение, несмотря на то, что шестая команда по итогам Ла Лиги - "Бетис" из Севильи - соперник рангом значительно выше, чем те, с кем пересекались "синие" на пути к решающему противостоянию.

На победу лондонцев в основное время можно поставить с коэффициентом - 1,80. Ничья оценивается - в 3,40. Выигрыш испанского клуба по итогам 90 минут поединка - 4,20.

На то, что "Челси" добудет трофей в овертайме или серии пенальти - коэффициент 1,37. На триумф "Бетиса" при тех же условиях - дают 3,20.

Коул Палмер - главный претендент на гол в финале (фото: instagram.com/colepalmer10)

Игроки английского клуба и среди фаворитов на забитый гол в финале. Главный - Коул Палмер (коэффициент - 2,50). За ним - Марк Гиу (3,00), Нони Мадуэке (3,15), Педру Нету (3,40) и Тарик Джордж (4,00). И только после этого квинтета "аристократов" среди претендентов на гол - первый представитель "Бетиса" - Седрик Бакамбу (4,20).

Что получит победитель

Трофей Лиги конференций - это кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг.

Приз состоит из 32 шестиугольных пластин - по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху. Изгиб пластин навеян полетом футбольного мяча к воротам.

Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку. Трофей был создан лондонской студией Pentagram.

Трофей Лиги конференций (фото: x.com/Conf_League)

Кроме собственно трофея победитель ЛК по регламенту получает также прямую путевку в основной раунд Лиги Европы следующего сезона. Впрочем, для участников финала-2025 это не актуально. "Челси" по итогам АПЛ забронировал себе место в Лиге чемпионов. А "Бетис" и так уже попал в Лигу Европы - через чемпионат Испании.

Где смотреть матч

Решающий поединок Лиги конференций покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Просмотр матча в прямом эфире будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Финал "Бетис" - "Челси" прокомментируют Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. В 21:30 начнется студии в формате "визитки" и продолжится в перерыве и после завершения игры.