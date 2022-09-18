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В Україні випав перший сніг (фото)

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Карпати, Неділя 18 вересня 2022 10:30
В Україні випав перший сніг (фото) Фото: в Україні випав перший сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 18 вересня

Нагадаємо, за даними синоптиків, попри мокрий сніг у Карпатах, на сході країни сьогодні буде до +28. На всій території країни очікуються сильні дощі, шквальний вітер і грози. Більш детально про погоду на сьогодні - читайте за посиланням.

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