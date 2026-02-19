От защиты до восстановления. Опыт успешных общин внедрят по всей Украине, - Зеленский
По всей Украине будут использовать опыт тех общин, которые лучше справились с вызовами этой зимы. В частности, это касается защиты инфраструктуры от атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Масштабирование лучших практик
По словам главы государства, каждая община, которая продемонстрировала эффективную защиту инфраструктуры и быстрое восстановление после российских ударов, станет примером для всей страны.
"Весь такой опыт мы будем масштабировать", - подчеркнул Зеленский.
Новый Координационный центр
Для реализации этой задачи правительство создаст специальный координационный центр. Это решение президент уже обсудил с премьером Юлией Свириденко. К работе центра привлекут Офис президента и сильных руководителей ОВА. Этот вопрос президент поднял с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым.
"Мы будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и общин - всех, чей опыт заслуживает внимания", - сказал президент.
План подготовки к отопительному сезону
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную разработку общегосударственного плана подготовки к следующему отопительному сезону.
В основу стратегии положен опыт общин, которые смогли эффективно защитить энергетическую инфраструктуру и избежать масштабных кризисов этой зимой.