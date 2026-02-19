ua en ru
От защиты до восстановления. Опыт успешных общин внедрят по всей Украине, - Зеленский

Киев, Четверг 19 февраля 2026 21:55
UA EN RU
От защиты до восстановления. Опыт успешных общин внедрят по всей Украине, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

По всей Украине будут использовать опыт тех общин, которые лучше справились с вызовами этой зимы. В частности, это касается защиты инфраструктуры от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: "Лишь называются властью": Зеленский пригрозил выводами руководителям общин и областей

Масштабирование лучших практик

По словам главы государства, каждая община, которая продемонстрировала эффективную защиту инфраструктуры и быстрое восстановление после российских ударов, станет примером для всей страны.

"Весь такой опыт мы будем масштабировать", - подчеркнул Зеленский.

Новый Координационный центр

Для реализации этой задачи правительство создаст специальный координационный центр. Это решение президент уже обсудил с премьером Юлией Свириденко. К работе центра привлекут Офис президента и сильных руководителей ОВА. Этот вопрос президент поднял с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым.

"Мы будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и общин - всех, чей опыт заслуживает внимания", - сказал президент.

План подготовки к отопительному сезону

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную разработку общегосударственного плана подготовки к следующему отопительному сезону.

В основу стратегии положен опыт общин, которые смогли эффективно защитить энергетическую инфраструктуру и избежать масштабных кризисов этой зимой.

