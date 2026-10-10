От видеоняни до консоли: 10 способов подарить вторую жизнь старому Android

Старый Android-смартфон не обязательно выбрасывать или оставлять пылиться в ящике - из него можно сделать полезный гаджет. Даже если устройство уже медленное, его камера, GPS, дисплей, динамики и Wi-Fi понадобятся.
РБК-Украина со ссылкой на Engadget разобралось, как использовать старый смартфон по полной.
Перед изменением назначения устройства рекомендуется произвести полный сброс до заводских настроек. Это полностью очистит память от старых файлов и уведомлений. Перед этим важно сохранить все необходимые данные.
Благодаря специальным приложениям, например AlfredCamera, старый смартфон можно превратить в полноценную систему надзора. Устройство транслирует видео и звук на основной телефон, планшет или ПК.
Это позволяет контролировать входную зону, гараж, следить за домашними питомцами или использовать гаджет в качестве видеоняни в детской комнате с поддержкой ночного видения.
Устаревший гаджет сохранит заряд вашего основного смартфона, если превратить его в игровую станцию.
Подключив геймпад через Bluetooth (например, 8BitDo SN30 Pro со специальным держателем), устройство можно использовать для запуска классических игр через эмуляторы, облачного гейминга или мобильных тайтлов с поддержкой контроллеров.
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Если количество умных устройств в доме выросло, старый Android удобно зафиксировать на стене или подставке как стационарный хаб.
Благодаря платформам типа Home Assistant или Fully Kiosk Browser можно в один клик управлять освещением, термостатами, розетками и просматривать камеры, не загромождая приложениями основной смартфон.
Смартфон со встроенным модулем GPS работает без мобильной сети.
Загрузив офлайн-карты через AllTrails, Gaia GPS или Google Maps, устройство можно использовать в походах, на рыбалке или во время поездок по бездорожью, сохраняя аккумулятор основного телефона для экстренной связи.
Разместив устройство на кухонной стойке или стене, его можно использовать для просмотра кулинарных видео, сохранения рецептов, конвертации массы ингредиентов и установки таймеров.
Специализированные приложения типа Paprika Recipe Manager позволяют держать экран постоянно включенным, защищая ваш основной гаджет от брызг и грязных рук.
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Камера старого смартфона подходит для длительной фиксации медленных процессов: роста растений, ремонта комнаты, движения облаков или создания хендмейда.
Для этого достаточно установить устройство на штатив, проверить свободную память и включить режим Time-lapse в стандартной камере или постороннем приложении.
Старый телефон легко преобразуется в электронную книгу или плеер для аудиокниг и подкастов (с помощью Kindle, Libby или других решений).
Отсутствие рабочих уведомлений и звонков позволяет спокойно читать или слушать контент перед сном или во время прогулок.
На рабочем столе гаджет пригодится для просмотра инструкций по ремонту, схем iFixit, чертежей в PDF, а также как секундомер или фонарик.
Фотокамерой удобно фиксировать схемы подключения проводов перед разборкой приборов или маркировкой деталей, не беспокоясь о чистоте корпуса устройства.
Во время поездок на пляж, в кемпинг или в бассейн старый телефон может служить резервным устройством.
Загруженные карты, посадочные талоны, переводчики и медиафайлы позволят ориентироваться и развлекаться без риска повредить или разрядить основной смартфон.
Устройство можно превратить в "цифровой выдвижной ящик", где будут храниться сканеры QR-кодов, калькулятор, фотографии серийных номеров бытовой техники, инструкции к приборам и заметки для обслуживания дома.