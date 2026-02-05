От Украины до Индии: Трамп объявил себя спасителем мира от ядерных войн

"Спаситель от ядерных войн"

"Я остановил вспышки ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", - заявил американский президент.

Перестройка армии и новые линкоры

Также американский лидер напомнил о создании Космических войск и модернизации ядерного арсенала во время первого срока и анонсировал масштабное усиление флота.

По словам Трампа, США планируют добавить в состав ВМС линкоры нового поколения. Он утверждает, что эти корабли будут "в 100 раз мощнее" тех, что использовались во время Второй мировой войны.