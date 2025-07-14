От этого зависит судьба и удача: что нельзя делать с волосами и в день стрижки

В культуре многих народов волосы считались источником силы, оберегом и каналом связи с Вселенной. Наши предки оставили много примет, которые предостерегают от необдуманных действий с собственными волосами.

РБК-Украина рассказывает о главных запретах, которые в народных традициях связаны с волосами и стрижкой.

Не стригите волосы самостоятельно

Стричь себя самостоятельно считалось риском "отрезать" собственное счастье или даже годы жизни. Такая стрижка могла навлечь болезни или жизненные неурядицы. Традиционно считалось, что волосы должен стричь другой человек, но не родственник.

Не стригите волосы своим родным

Матери не стригли своих детей, а жены - мужей, потому что верили, что это может привести к потере любви и взаимопонимания. Такие действия якобы "перерезали" энергетическую связь в семье. Лучше доверить это дело постороннему парикмахеру.

Не стригите волосы в воскресенье

Воскресенье считается святым днем покоя и отдыха, и прикасаться к волосам в этот день - как будто нарушить внутреннюю гармонию. Считалось, что воскресная стрижка "подрезает" крылья удачи. Лучше всего стричься в понедельник или четверг.

Не стригите волосы в день рождения

День рождения - энергетически важный, поэтому вмешиваться в собственное биополе с помощью стрижки не советовали. Это могло лишить силы или даже "обнулить" накопленное за год. Для изменений лучше выбрать другой день.

Не стригите волосы ночью

Ночью стричь волосы категорически запрещали, так как считалось, что темнота усиливает влияние темных сил. Такие действия могли принести в дом беду или ухудшить здоровье. Стричься лучше днем, при солнечном свете.

Со стрижкой и волосами связано много важных примет (фото: Freepik)

Не стригите волосы во вторник и пятницу

Некоторые дни считались "тяжелыми" для перемен. Во вторник - это могло сократить продолжительность жизни, а в пятницу - принести неудачу. Для особо важных перемен лучшим считался четверг.

Не стригите волосы во время беременности

В некоторых традициях считалось, что беременной женщине нельзя стричь волосы, чтобы не "обрезать" энергию, нужную для вынашивания ребенка. Но современные исследования не подтверждают этого. Поэтому это правило имеет скорее символическое значение.

Не стригите ребенка до года

Первую стрижку младенца делали как обряд - только после года. Верили, что ранняя стрижка может "отрезать" защиту ангелов-хранителей. Первые локоны хранили как оберег или закапывали в святом месте.

Не выбрасывайте обрезанные волосы

Старые приметы советовали не оставлять обрезанные волосы на ветер или помойку. Волосы сжигали, чтобы никто не смог использовать их для сглаза или темных ритуалов. Огонь очищал и защищал.

Не забывайте о силе цвета в волосах

Добавление красных лент или аксессуаров в прическу считалось хорошим знаком. Они символизировали защиту, любовь и семейное счастье. Особенно это касалось свадеб и праздничных событий.