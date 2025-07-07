Запомните эти приметы: когда нельзя подметать дом, чтобы не вымести удачу и деньги

Во многих культурах существуют приметы, связанные с домашней уборкой, в частности - с подметанием пола. Определенные дни недели и часы суток имеют особую энергетику, и именно тогда уборка может навредить - вымести из дома не только мусор, но и деньги, удачу, благополучие или даже здоровье.

РБК-Украина объясняет, в какие дни и при каких обстоятельствах лучше не брать в руки веник, чтобы не навлечь неприятности.

Не убирайте в понедельник

В первый день недели не стоит начинать новые дела и тем более не рекомендуется убирать. Говорят, что подметание в понедельник может вымести из дома деньги и взаимопонимание между членами семьи.

Также считается, что это блокирует поступление премий и неожиданных прибылей. Лучше провести этот день в покое, сосредоточившись на планах, а не на уборке.

Не подметайте в пятницу

Хотя пятница часто считается легким днем, для уборки она неудачная. Эзотерики верят, что подметая в этот день, можно "вымести" из жизни благоприятные события, которые могли бы с вами произойти.

Такие действия перекрывают поток возможностей и новых знакомств. Если есть потребность убрать - лучше перенести это на субботу.

Почему опасно убирать в воскресенье

В этот день лучше не заниматься никаким физическим трудом, включая уборку. В воскресенье стоит посвятить время молитве, отдыху, общению с родными.

Любые домашние дела, включая заметание, считаются грехом и могут "отвлечь" Божью милость. Считается, что нарушение этой традиции приносит усталость, болезни и грусть.

Не подметайте после захода солнца

Народные приметы запрещают подметать в темное время суток. После захода солнца веник становится символом потерь: денег, спокойствия, внутреннего ресурса.

Говорят, что ночная уборка "запутывает" энергию дома и открывает путь негативу. Поэтому лучше всего завершать уборку до сумерек.

Подметание - это дело, которое связано с удачей и благополучием в приметах (фото: Freepik)

Выбрасывать мусор вечером - навлечь бедность

Во многих традициях существует запрет выносить мусор после захода солнца. Считается, что вместе с мусором из дома уходит благосостояние и достаток.

Особенно нежелательно это делать в день уборки - прибыли могут "зацепить" мусорный пакет. Чтобы избежать финансовых потерь, все лишнее лучше выносить утром.

Подметание через порог

Порог в народной культуре - место энергетически сильное, где соприкасается пространство дома с миром. Подметание через него может вызвать ссоры между жильцами, недоразумения или даже отъезд кого-то из семьи.

Также считается, что через порог легко "вымести" любовь и мир. Именно поэтому веник должен оставаться в пределах комнаты.

Почему нельзя подметать от центра к краям

Правильное направление подметания - от стен к середине комнаты. Если же делать наоборот, будто "выметаешь" силу жителей, их энергию и здоровье.

Также говорят, что это нарушает циркуляцию положительной энергии в доме. Даже такая мелочь, как направление движения веника, может повлиять на самочувствие семьи.