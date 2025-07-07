ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Запомните эти приметы: когда нельзя подметать дом, чтобы не вымести удачу и деньги

Понедельник 07 июля 2025 09:14
UA EN RU
Запомните эти приметы: когда нельзя подметать дом, чтобы не вымести удачу и деньги В какие дни и часы лучше не убирать дом по приметам (фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

Во многих культурах существуют приметы, связанные с домашней уборкой, в частности - с подметанием пола. Определенные дни недели и часы суток имеют особую энергетику, и именно тогда уборка может навредить - вымести из дома не только мусор, но и деньги, удачу, благополучие или даже здоровье.

РБК-Украина объясняет, в какие дни и при каких обстоятельствах лучше не брать в руки веник, чтобы не навлечь неприятности.

Не убирайте в понедельник

В первый день недели не стоит начинать новые дела и тем более не рекомендуется убирать. Говорят, что подметание в понедельник может вымести из дома деньги и взаимопонимание между членами семьи.

Также считается, что это блокирует поступление премий и неожиданных прибылей. Лучше провести этот день в покое, сосредоточившись на планах, а не на уборке.

Не подметайте в пятницу

Хотя пятница часто считается легким днем, для уборки она неудачная. Эзотерики верят, что подметая в этот день, можно "вымести" из жизни благоприятные события, которые могли бы с вами произойти.

Такие действия перекрывают поток возможностей и новых знакомств. Если есть потребность убрать - лучше перенести это на субботу.

Почему опасно убирать в воскресенье

В этот день лучше не заниматься никаким физическим трудом, включая уборку. В воскресенье стоит посвятить время молитве, отдыху, общению с родными.

Любые домашние дела, включая заметание, считаются грехом и могут "отвлечь" Божью милость. Считается, что нарушение этой традиции приносит усталость, болезни и грусть.

Не подметайте после захода солнца

Народные приметы запрещают подметать в темное время суток. После захода солнца веник становится символом потерь: денег, спокойствия, внутреннего ресурса.

Говорят, что ночная уборка "запутывает" энергию дома и открывает путь негативу. Поэтому лучше всего завершать уборку до сумерек.

Запомните эти приметы: когда нельзя подметать дом, чтобы не вымести удачу и деньгиПодметание - это дело, которое связано с удачей и благополучием в приметах (фото: Freepik)

Выбрасывать мусор вечером - навлечь бедность

Во многих традициях существует запрет выносить мусор после захода солнца. Считается, что вместе с мусором из дома уходит благосостояние и достаток.

Особенно нежелательно это делать в день уборки - прибыли могут "зацепить" мусорный пакет. Чтобы избежать финансовых потерь, все лишнее лучше выносить утром.

Подметание через порог

Порог в народной культуре - место энергетически сильное, где соприкасается пространство дома с миром. Подметание через него может вызвать ссоры между жильцами, недоразумения или даже отъезд кого-то из семьи.

Также считается, что через порог легко "вымести" любовь и мир. Именно поэтому веник должен оставаться в пределах комнаты.

Почему нельзя подметать от центра к краям

Правильное направление подметания - от стен к середине комнаты. Если же делать наоборот, будто "выметаешь" силу жителей, их энергию и здоровье.

Также говорят, что это нарушает циркуляцию положительной энергии в доме. Даже такая мелочь, как направление движения веника, может повлиять на самочувствие семьи.

Вас может заинтересовать

Для написания этого материала были использованы следующие источники: сайты "Украинские традиции", Lifehacker, "Подробности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Уборка дома Приметы Эзотерика
Новости
Атака "Шахедов" на Киев: есть последствия в трех районах, все детали
Атака "Шахедов" на Киев: есть последствия в трех районах, все детали
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского