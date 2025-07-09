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Почему наши бабушки никогда не ставили пустые банки и бутылки на стол: суеверие или опыт поколений?

Среда 09 июля 2025 21:15
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Почему наши бабушки никогда не ставили пустые банки и бутылки на стол: суеверие или опыт поколений? Почему наши бабушки не ставили на стол пустые бутылки и банки (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые бытовые мелочи имеют гораздо более глубокое значение, чем кажется на первый взгляд. Например, наши бабушки никогда не ставили на стол пустые бутылки, банки или стаканы. И в первую очередь - из-за старинных народных примет.

Что говорят приметы о пустых банках и бутылках на столе, откуда они пошли и почему стоит прислушаться к опыту поколений, рассказывает РБК-Украина.

Что говорит примета

Пустая бутылка или банка на столе - к нищете. Это одна из самых распространенных примет, которую знали еще наши предки.

В древности предупреждали: если оставлять на обеденном столе пустую тару, можно "выгнать деньги из дома". Такое действие символизирует недостаток, опустошение, отсутствие достатка.

В некоторых регионах верили, что пустая емкость на столе "высасывает" благосостояние из дома, будто оставляет место для пустоты в жизни семьи. Пустая банка - как приглашение бедности в дом.

Особенно строго запрещалось ставить пустые банки, бутылки во время трапезы, потому что это было неуважение к еде, к дому и к понятию достатка. Такая ошибка могла привести к финансовым трудностям, голоду, неурожаю.

Почему пустые бутылки и банки - плохой знак

Символ бедности

Пустое на столе - отсутствие достатка в доме. В народе считалось, что оставлять такую посуду - оставлять себя без прибыли. На столе должен быть хлеб - как символ богатства, еда - как символ того, что семья не голодает. А пустота на священном месте - символ пустоты.

Нарушение энергетики

Стол - место, где собиралась вся семья. И он всегда был символом единства, уюта, гостеприимства. Все, что на нем - должно символизировать полноту жизни. А пустые вещи приносят ощущение пустоты и потери.

Плохая привычка, ведущая к хаосу

Оставлять пустые емкости - сигнал о неряшливости или небрежности. В традиционной культуре это трактовали как неуважение к дому и к тем, кто в нем живет.

Кстати, именно с тех пор существую примета - не ставить пустую бутылку из-под алкоголя на стол, когда напиток весь разлит по бокалам.

А банку еще переворачивали вверх дном, если ее нужно было оставить на виду - это "запечатывало" пустоту, и не давало ей разойтись по дому.

Что еще нельзя ставить на обеденный стол

  • Ключи - "запирают" достаток
  • Кошелек - к потере денег
  • Шапку, варежки, сумки - к ссоре в семье
  • Ножи без надобности - к конфликтам
  • Пустые тарелки после еды - к недостатку продуктов

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При написании материала были использованы источники: этнографические сборники Института народоведения НАН Украины, записи фольклористки Анны Скрипник, антология украинских суеверий М. Стельмаха.

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