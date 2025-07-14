Від цього залежить доля та удача: що не можна робити з волоссям та у день стрижки

У культурі багатьох народів волосся вважалося джерелом сили, оберегом і каналом зв’язку з Всесвітом. Наші предки залишили багато прикмет, які застерігають від необдуманих дій із власним волоссям.

РБК-Україна розповідає про головні заборони, які у народних традиціях пов'язані з волоссям та стрижкою.

Не стрижіть волосся самостійно

Стригти себе самотужки вважалося ризиком "відрізати" власне щастя або навіть роки життя. Така стрижка могла накликати хвороби чи життєві негаразди. Традиційно вважалося, що волосся повинен стригти інша людина, але не родич.

Не стрижіть волосся своїм рідним

Матері не стригли своїх дітей, а дружини - чоловіків, бо вірили, що це може призвести до втрати любові та взаєморозуміння. Такі дії нібито “перерізали” енергетичний зв’язок у родині. Краще довірити цю справу сторонньому перукареві.

Не стрижіть волосся в неділю

Неділя вважається святим днем спокою та відпочинку, і торкатися волосся в цей день - наче порушити внутрішню гармонію. Вважалося, що недільна стрижка “підрізає” крила удачі. Найкраще стригтися в понеділок або четвер.

Не стрижіть волосся в день народження

День народження - енергетично важливий, тому втручатися у власне біополе за допомогою стрижки не радили. Це могло позбавити сили або навіть “обнулити” накопичене за рік. Для змін краще обрати інший день.

Не стрижіть волосся вночі

Уночі стригти волосся категорично забороняли, бо вважалося, що темрява підсилює вплив темних сил. Такі дії могли принести у дім біду або погіршити здоров’я. Стригтися краще вдень, при сонячному світлі.

Зі стрижкою та волоссям пов'язано багато важливих прикмет (фото: Freepik)

Не стрижіть волосся у вівторок і п’ятницю

Деякі дні вважалися “важкими” для змін. У вівторок - це могло скоротити тривалість життя, а у п’ятницю - принести невдачу. Для особливо важливих змін найкращим вважався четвер.

Не стрижіть волосся під час вагітності

У деяких традиціях вважалося, що вагітній жінці не можна стригти волосся, щоб не “обрізати” енергію, потрібну для виношування дитини. Але сучасні дослідження не підтверджують цього. Тож це правило має радше символічне значення.

Не стрижіть дитину до року

Першу стрижку немовляти робили як обряд - лише після року. Вірили, що рання стрижка може “відрізати” захист ангелів-охоронців. Перші локони зберігали як оберіг або закопували в святому місці.

Не викидайте обрізане волосся

Старі прикмети радили не залишати обрізане волосся на вітер або смітник. Волосся спалювали, щоб ніхто не зміг використати їх для зурочень чи темних ритуалів. Вогонь очищував і захищав.

Не забувайте про силу кольору у волоссі

Додавання червоних стрічок або аксесуарів у зачіску вважалося добрим знаком. Вони символізували захист, кохання й родинне щастя. Особливо це стосувалося весіль і святкових подій.