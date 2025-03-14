От торговых войн США и Европы выигрывает Китай, - Каллас
Китай выигрывает от торговых войн, продолжающихся между США и их союзниками. Страны ЕС готовы действовать и защищать свои интересы в случае необходимости.
Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Кто смеется со стороны или смотрит со стороны, так это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой", - сказала она в четверг, 13 марта, в кулуарах встречи "Большой семерки" в Канаде.
Каллас подтвердила готовность ЕС к ответным действиям, призвав к сдержанности, поскольку торговые войны обычно вызывают пики инфляции, которые вредят потребителям.
"Мы сохраняем холодный рассудок и, конечно, готовы действовать и защищать наши интересы, когда это потребуется", - сказала она.
Добавим, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что "не будет победителей ни в торговой, ни в технологической войне".
"Мы не будем комментировать, как США и Европа ладят друг с другом, но мы против того, чтобы делать Китай проблемой", - сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.
Угрозы Трампа
Эти комментарии Каллас появились через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% тарифы на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС, что стало последней эскалацией в растущей трансатлантической торговой войне.
Трамп пригрозил этими мерами в ответ на план ЕС обложить налогами экспорт американского виски, что является ответом на введенные Трампом тарифы на сталь и алюминий.
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