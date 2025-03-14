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Від торговельних воєн США та Європи виграє Китай, - Каллас

Європа, П'ятниця 14 березня 2025 12:11
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Від торговельних воєн США та Європи виграє Китай, - Каллас Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Китай виграє від торговельних війн, що тривають між США та їхніми союзниками. Країни ЄС готові діяти і захищати свої інтереси у разі необхідності.

Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас, пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Хто сміється збоку або дивиться збоку, так це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торговельну війну з Європою", - сказала вона у четвер, 13 березня, в кулуарах зустрічі "Великої сімки" в Канаді.

Каллас підтвердила готовність ЄС до дій у відповідь, закликавши до стриманості, оскільки торговельні війни зазвичай спричиняють піки інфляції, які шкодять споживачам.

"Ми зберігаємо холодний розум і, звичайно, готові діяти і захищати наші інтереси, коли це буде потрібно", - сказала вона.

Додамо, що прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що "не буде переможців ні в торговельній, ні в технологічній війні".

"Ми не будемо коментувати, як США і Європа ладнають один з одним, але ми проти того, щоб робити Китай проблемою", - сказала вона, виступаючи на прес-конференції в п'ятницю, 14 березня.

Погрози Трампа

Ці коментарі Каллас з'явилися через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 200% тарифи на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн ЄС, що стало останньою ескалацією в зростаючій трансатлантичній торговельній війні.

Трамп пригрозив цими заходами у відповідь на план ЄС обкласти податками експорт американського віскі, що є відповіддю на запроваджені Трампом тарифи на сталь і алюміній.

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