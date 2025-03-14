Від торговельних воєн США та Європи виграє Китай, - Каллас

Китай виграє від торговельних війн, що тривають між США та їхніми союзниками. Країни ЄС готові діяти і захищати свої інтереси у разі необхідності.

Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас, пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Хто сміється збоку або дивиться збоку, так це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торговельну війну з Європою", - сказала вона у четвер, 13 березня, в кулуарах зустрічі "Великої сімки" в Канаді.

Каллас підтвердила готовність ЄС до дій у відповідь, закликавши до стриманості, оскільки торговельні війни зазвичай спричиняють піки інфляції, які шкодять споживачам.

"Ми зберігаємо холодний розум і, звичайно, готові діяти і захищати наші інтереси, коли це буде потрібно", - сказала вона.

Додамо, що прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що "не буде переможців ні в торговельній, ні в технологічній війні".

"Ми не будемо коментувати, як США і Європа ладнають один з одним, але ми проти того, щоб робити Китай проблемою", - сказала вона, виступаючи на прес-конференції в п'ятницю, 14 березня.