От тысячи до 6500 гривен: сколько денег получат украинцы от "зимней поддержки"

"Мы готовы уже на ближайшее заседание правительства выносить проект акта о поддержке", - сказал он.

По словам министра, речь идет о разовой помощи в размере 6500 гривен. В частности:

для семей с детьми;

для семей с детьми, над которыми установлена опека;

на детские дома семейного типа и на детей из малообеспеченных семей;

также деньги могут получить люди с I группой инвалидности из числа ВПЛ и одинокие пенсионеры.

"Эти 6 500 гривен можно будет потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду и коммунальные услуги", - рассказал Улютин.

Кроме того, он добавил, что для всех граждан, которые обратятся в декабре, предлагается выделить 1000 гривен, которые можно использовать на более широкий спектр товаров и услуг по списку, который близок к предыдущему году. В этом случае деньги будут доступны для расходов как на проезд, так и на лекарства и другие направления.

Также Улютин сообщил, что с 1 ноября стартовала программа, которая дает возможность дать компенсацию на 100 кВт электроэнергии для людей, которые на прифронтовых территориях.

"Это 100 кВт на человека или 300 кВт на семью. Кроме того, есть программа разовой поддержки для закупки твердого топлива для людей на прифронтовых территориях или других льготников", - резюмировал он.