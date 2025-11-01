Від тисячі до 6500 гривень: скільки грошей отримають українці від "зимової підтримки"

"Ми готові вже на найближче засідання уряду виносити проєкт акту про підтримку", - сказав він.

За словами міністра, мова йде про разову допомогу у розмірі 6500 гривень. Зокрема:

для сімей з дітьми;

для сімей з дітьми, над якими встановлено опіку;

на дитячі будинки сімейного типу і на дітей з малозабезпечених сімей;

також гроші можуть отримати люди з I групою інвалідності з числа ВПО та одинокі пенсіонери.

"Ці 6 500 гривень можна буде витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг і комунальні послуги", - розповів Улютін.

Окрім того, він додав, що для всіх громадян, які звернуться в грудні, пропонується виділити 1000 гривень, які можливо використати на більш широкий спектр товарів і послуг за списком, який близький до попереднього року. В цьому випадку гроші будуть доступні для витрат як на проїзд, так і на ліки та інші напрямки.

Також Улютін повідомив, що з 1 листопада стартувала програма, яка дає можливість дати компенсацію на 100 кВт електроенергії для людей, які на прифронтових територіях.

"Це 100 кВт на людину або 300 кВт на родину. Крім того, є програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для людей на прифронтових територіях або інших пільговиків", - резюмував він.