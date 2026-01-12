ua en ru
Папа Римский обратился к России с призывом остановить удары по инфраструктуре Украины

Ватикан, Понедельник 12 января 2026 04:40
Папа Римский обратился к России с призывом остановить удары по инфраструктуре Украины
Автор: Никончук Анастасия

Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 11 января, обратился с призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив гуманитарные последствия для мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Папы Римского Льва XIV в соцсети Х.

Призыв остановить удары по энергетике

Понтифик подчеркнул, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях понижения температуры и возросшей потребности в электро- и теплоснабжении.

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира".

Последовательная позиция Ватикана

Глава Католической церкви уже не впервые публично высказывается по поводу войны в Украине, регулярно акцентируя внимание на гуманитарных последствиях и необходимости защиты мирных жителей. Он подчеркивает важность прекращения насилия и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

Ранее обращения к миру

В первом рождественском обращении к тысячам верующих на площади Святого Петра в Риме понтифик также призывал к миру. Тогда он просил, чтобы "затих гул оружия", и обратился к обеим сторонам с призывом найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Напоминаем, что в Украину прибудут три грузовика с гуманитарной помощью от Папы Римского Льва XIV, включающей 100 тысяч порций быстрого приготовления супа для гражданского населения, при этом помощь направлена в регионы, наиболее пострадавшие от боевых действий и перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением.

Отметим, что Папа Римский Лев XIV заявил о готовности посетить Украину, отметив, что основным препятствием остаются вопросы безопасности, однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит провести визит

