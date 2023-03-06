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От сотрудников Кремля требуют улучшить результаты Путина на выборах, - СМИ

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти продолжают подготовку к президентским выборам в 2024 году. Они намерены улучшить результаты диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РБК".

По информации источников издания, под кураторством первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко прошел семинар для сотрудников Кремля о подготовке к выборам.

В издании уточняют, что в ходе мероприятия обсуждался вопрос сохранения "высокого уровня поддержки и консолидации" граждан. Организаторы семинара поставили задачу перед сотрудниками Кремля - результат Путина, как и явка, должен быть выше, чем в 2014 году.

Власти страны-агрессора полагают, что необходимые голоса для диктатора удастся получить на временно оккупированных территориях Украины.

"Те же люди, которые голосовали за присоединение к России, с огромной долей вероятности проголосуют на президентских выборах за Владимира Путина", - цитирует "РБК" одного из своих источников.

Напомним, еще месяц назад в СМИ появилась информация, что Кремль начал подготовку к президентским выборам в 2024 году.

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