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При участии Путина. Кремль начал подготовку к президентским выборам, - СМИ

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Пятница 13 января 2023 08:54
При участии Путина. Кремль начал подготовку к президентским выборам, - СМИ Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Кремль начал подготовку к президентским выборам в 2024 году, исходя из того, что в них будет участвовать диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Хотя сам Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства", - рассказали источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников, представители Кремля недавно проводили соответствующие консультации с экспертным сообществом. По предварительным данным, выборы будут основываться на теме "единства".

Кроме того, в Кремле намерены внимательно следить за региональными выборами в этом году, чтобы учесть их опыт на будущих федеральных.

Как известно, президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения в декабре 2023-го. Предыдущие выборы в 2018 году были назначены 17 декабря 2017 года, а российский диктатор анонсировал свое участие в них 6 декабря.

Напомним, ранее уже сообщалось, что кремлевские политтехнологи уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году. Они готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что к выборам война против Украины закончится.

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