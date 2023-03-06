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Від співробітників Кремля вимагають покращити результати Путіна на виборах, - ЗМІ

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада продовжує підготовку до президентських виборів у 2024 році. Вони мають намір покращити результати диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РБК".

За інформацією джерел видання, під кураторством першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка пройшов семінар для співробітників Кремля про підготовку до виборів.

У виданні уточнюють, що під час заходу було обговорено питання збереження "високого рівня підтримки та консолідації" громадян. Організатори семінару поставили завдання перед співробітниками Кремля - результат Путіна, як і явка, має бути вищим, ніж у 2014 році.

Влада країни-агресора вважає, що необхідні голоси для диктатора вдасться отримати на тимчасово окупованих територіях України.

"Ті ж люди, які голосували за приєднання до Росії, з величезною ймовірністю проголосують на президентських виборах за Володимира Путіна", - цитує "РБК" одного зі своїх джерел.

Нагадаємо, ще місяць тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль розпочав підготовку до президентських виборів у 2024 році.

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Російська ФедераціяКремльПрезидентські вибори