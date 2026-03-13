От солнца к ветру. Минэнерго меняет приоритеты и ждет 20 млрд долларов

Гидрогенерация в Украине станет приоритетом для развития и увеличения мощностей возобновляемой энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Валентины Москаленко во время выступления на "Немецко-украинском дне" в Киеве.

"Приоритеты министерства сместились немного больше на ветровую энергетику и на батареи, потому что "солнца" (солнечной генерации - ред.) построено достаточно", - сказала Москаленко

Она подчеркнула, что солнечная генерация не является гарантированным источником электроэнергии, особенно зимой.

Для развития ветровой генерации до 2030 года планируется привлечь 20 млрд долларов инвестиций.

"Если мы говорим о ветре и батарейках, то это основные приоритеты для возобновляемой генерации, и мы планируем привлечь до 2030 года 20 млрд долларов инвестиций. Сейчас необходимый объем оценивается в 12 млрд долларов", - добавила Москаленко.

Замминистра отметила, что к 2030 году объем возобновляемой генерации в Украине должен составить 27%, а на сегодняшний день с электрогенерацией эта доля 15,6%, без гидрогенерации - 10%.