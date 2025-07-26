От штрафов до тюрьмы. Что будет, если не явиться по повестке

Получение повестки во время мобилизации в Украине означает, что по ней обязательно надо явиться в указанную дату и время.
О последствиях неявки по повестке и уважительных причинах не приходить в ТЦК в комментарии РБК-Украина рассказывают юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко и адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.
Ответственность за неявку по разным повесткам разная, говорят специалисты. Если не прийти по повестке для уточнения данных или на ВВК, наступает административная ответственность. Это штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. ТЦК и СП обращаются в полицию, чтобы человека подали в розыск с целью дальнейшего задержания.
Если человек находится в розыске, в приложении Резерв+ это может отображаться как "выявлено нарушение воинского учета". В таких ситуациях при проверке документов (например, на блокпосту), в случае выявления такого нарушения человека должны доставить в ближайший ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.
Обратите внимание. В некоторых случаях штрафы за неявку по повестке можно отменить и без суда. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уклонистам отменяют штрафы: какие решения принимают суды по мобилизации". Если повестку прислали с ошибками или должным образом не проинформировали о ней мужа, можно в отдельных случаях попросить Укрпочту прислать официальное письмо с объяснениями. Тогда некоторые работники ТЦК идут на то, чтобы снять мужчину с розыска без уплаты штрафа.
Впрочем, за неявку по боевой повестке грозит уже уголовная ответственность.
"Боевую повестку выдают последней после всех предыдущих - когда человек уже уточнил данные и прошел ВВК и является по его заключению годным к службе в ВСУ", – отмечает адвокат Ярослав Хливный.
Если не прийти в ТЦК указанную в повестке дату и время, человека передают в розыск полиции, открывают уголовное производство, добавляет юрист. Тогда есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
"Бывают действительно есть уважительные причины не прийти по такой повестке. Скажем, у человека была какая-то серьезная хирургическая операция. Тогда эту боевую повестку переписывают на другую дату. Например, надо будет прийти через месяц", – говорит Ярослав Хливный.
Действующее законодательство предусматривает ряд уважительных причин, по которым военнообязанный может не прийти в ТЦК, говорит юрист Ярослав Звоненко.
Список таких причин можно найти в пункте 23 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Среди них:
Далее надо сообщить ТЦК об уважительной причине отсутствия в течение трех дней. А после ее завершения – явиться в ТЦК в срок не позднее семи суток, говорит специалист.
Напомним, за отсутствие военно-учетных данных во время войны грозят определенные последствия. Адвокат объяснила РБК-Украина, что будет, если нет военного билета.
Ранее были названы четыре важные причины, по которым можно не явиться в ТЦК даже после получения повестки.
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