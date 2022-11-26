ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты хотят вывезти 10,5 тысяч украинских детей из Луганской области

Новина українською →
Украина, Суббота 26 ноября 2022 16:05
Оккупанты хотят вывезти 10,5 тысяч украинских детей из Луганской области Фото: россияне продолжают принудительно вывозить из временно захваченных регионов украинских детей (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты в Луганской области подготовили 10,5 тысяч детей для вывоза в так называемые "пансионаты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что оккупационная администрация отчиталась об углубленных медосмотрах для 15 000 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

В частности, завезенные из России медики решили, что 70% из этих детей якобы нуждаются в "специальной медицинской помощи". По мнению Центра национального сопротивления, таким образом они пытаются прикрыть депортацию детей в РФ.

"Сначала их помещают в специализированные оздоровительные учреждения, затем по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Например, в пансионате "Фея-3" в Анапе (Краснодарский край) уже находятся более 1 500 человек с оккупированной части Херсонской области. Их склоняют к получению российских паспортов и открытию счетов в российских банках якобы для выплаты социальной помощи.

Кроме того, россияне уже завезли 6 мобильных медицинских пунктов на оккупированную территорию Херсонской области. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Предполагается, что оккупанты пытаются как можно скорее заменить украинцев в этих районах.

Украинская сторона призывает своих граждан не допускать обследований российскими врачами, чтобы дети не стали жертвами депортации.

На днях РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированных регионах российские захватчики начали формировать "добровольческие батальоны" из россиян, завозимых из разных регионов РФ.

Недавно в оккупированной Луганской области захватчики потребовали писать "заявления" на отказ от украинского гражданства. Также продолжается мобилизация медперсонала.

Напомним, что оккупанти принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины