От более чем +18 до "морозных" рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и области

Апрель 2026 года в Киеве и Киевской области выдался богатым на "сюрпризы" и температурные контрасты. Погода принесла не только по-настоящему весенние дни, но и рекордные заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook.
В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что среднемесячная температура воздуха в столице в апреле 2026 года составила 8,1°С.
Об этом свидетельствуют данные наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев".
"Что ниже климатической нормы на 1,9°С", - подчеркнули специалисты.
Самым холодным днем в Киеве в течение прошлого месяца признали 11 апреля. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -0,5°С.
А вот самым теплым в столице в течение апреля 2026 года стало 15 число.
"Когда максимальная температура повысилась до +18,3°С", - отметили эксперты ЦГО.
Согласно информации специалистов, осадков в течение апреля на проспекте Науки выпало 41 мм.
"Что составляет 98% месячной нормы", - объяснили украинцам в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В ЦГО поделились также итогами апреля 2026 года по уровню и температуре воды в реке Днепр (Каневское водохранилище).
Так, исходя из данных специалистов:
По данным ЦГО имени Бориса Срезневского, в Киевской области в течение апреля текущего года зафиксировали ряд "холодных" температурных рекордов:
