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С начала вторжения в Украину отток капитала из РФ достиг рекордных 253 млрд долларов

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Россия, Понедельник 24 июля 2023 16:50
С начала вторжения в Украину отток капитала из РФ достиг рекордных 253 млрд долларов Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская экономика после начала войны с Украиной пережила беспрецедентное в новейшей истории бегство капитала. Речь идет об оттоке 253 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Центрального банка РФ, о которой пишет The Moscow Times.

"Совокупный чистый отток капитала из страны с февраля 2022 года по июнь 2023 года достиг 253 млрд долларов", - говорится в материале.

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования также сообщил, что за 2022 год из России ушло 239 млрд долларов, что вчетверо больше, чем годом ранее.

Новые "рекорды"

Отмечается, что в первой половине 2023 года отток составил дополнительные 27 млрд долларов. В относительном выражении темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды.

"Так, в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса, и в 2014 году, после аннексии Крыма, это было около 11% ВВП (около 150 млрд долларов в год)", - пишет издание.

Это произошло, несмотря на санкции, усложнившие расчеты с внешним миром, и жесткие валютные ограничения от Центрального банка РФ. Также об этом написал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Санкции против России

23 июня Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше взорвав военную машину российского диктатора Владимира Путина и его доходы.

Доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

Также Европейская комиссия подготовила оценку влияния санкций и пояснила, что санкции Европейского союза против России со временем будут нарастать и оказывать все большее долгосрочное влияние на экономику Москвы.

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