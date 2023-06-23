Пресечение обхода и новые меры: что вошло в 11-й пакет санкций ЕС против России

Европейский Совет сегодня одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и пресечение их обхода, тем самым еще больше подорвав военную машину Путина и его доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Евросове та .​​​​​​​

"Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, еще больше лишив ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы позволить ей вести незаконную войну против Украины", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности

Согласованный пакет включает следующие меры:

Инструменты пресечения обхода санкций

Для решения проблемы обхода санкций Европейский союз (ЕС) принял решение о дальнейшем укреплении сотрудничества с третьими странами и предоставлении технической помощи. Только в случае, когда такое сотрудничество не достигает ожидаемых результатов, ЕС будет предпринимать быстрые, пропорциональные и целенаправленные действия, которые направлены на пресечение обхода санкций против России и включают принятие индивидуальных мер, касающихся участия операторов третьих стран в содействии обходу.

После применения таких индивидуальных мер ЕС возобновит конструктивный диалог с соответствующей третьей страной. В случае если обход санкций сохраняет существенный и системный характер, ЕС будет иметь возможность принять исключительные и крайние меры. При этом Совет ЕС может единогласно принять решение об ограничении продажи, поставки, передачи или экспорта товаров и технологий, экспорт которых в Россию уже запрещен.

Запрет на транзит

Для дальнейшего минимизации риска обхода санкций, ЕС сегодняшним решением запрещает транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому потенциалу России, в частности в авиационной или космической промышленности, а также реактивного топлива, экспортируемых из ЕС в третьи страны.

Импортно-экспортный контроль и ограничения

Совет ЕС включил еще 87 организаций в список организаций, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. К этим организациям будут применяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список входят четыре иранских предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты (дроны) и поставляющие их в Россию, а также другие субъекты третьих стран, занимающиеся обходом торговых ограничений, и некоторые российские субъекты, занимающиеся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для российской армии и промышленного комплекса.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список предметов ограниченного использования, которые могут способствовать технологическому совершенствованию военной машины России. В этот список входят: электронные компоненты, полупроводниковые материалы, оборудование для производства и испытаний электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры для энергетических материалов и прекурсоры химического оружия, оптические компоненты, навигационные приборы, металлы, используемые в оборонном секторе и морском оборудовании.

Вещание

С целью противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по манипулированию средствами массовой информации и искажению фактов, направленной на усиление ее стратегии дестабилизации стран ЕС и его государств-членов, Совет ЕС продлил приостановку действия лицензий на вещание для пяти СМИ: РТ Балканы, Восточное обозрение, Царьград, Новое Восточное Обозрение и Катехон.

Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последней для своих непрерывных и согласованных пропагандистских акций, направленных против гражданского общества в ЕС и соседних странах, с целью грубого искажения и манипулирования фактами.

Дороги и порты

ЕС расширил запрет на перевозку грузов в ЕС автомобильным транспортом на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в России, включая грузовые автомобили, зарегистрированные за пределами России. Кроме того, в связи с увеличением случаев мошенничества со стороны судов, перевозящих сырую нефть и нефтепродукты, Совет ЕС решил запретить доступ судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, в порты и шлюзы ЕС, если компетентные органы имеют разумные основания подозревать, что судно нарушает запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем в ЕС или перевозит российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей предельную цену, согласованную Коалицией.

Такой же запрет будет применяться к судам, когда у компетентных органов есть веские основания подозревать, что они незаконно вмешиваются, отключают или иным образом выводят из строя свою навигационную систему при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов в нарушение международных соглашений, правил и стандартов.

Энергетика

Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", заканчивается. Однако нефть, происходящая из Казахстана или других третьих стран, продолжит транзит через Россию и может импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба".

Индивидуальные санкции

В дополнение к экономическим санкциям, Совет ЕС решил внести в список значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.