Від початку вторгнення в Україну відтік капіталу з РФ досяг рекордних 253 млрд доларів

Російська економіка після початку війни з Україною пережила безпрецедентну в новітній історії втечу капіталу. Йдеться про відтік 253 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Центрального банку РФ, про яку пише The Moscow Times .

"Сукупний чистий відтік капіталу з країни з лютого 2022 року по червень 2023 року досяг 253 млрд доларів", - йдеться у матеріалі.

Центр макроекономічного аналізу та прогнозування також повідомив, що за 2022 рік із Росії пішло 239 млрд доларів, що вчетверо більше, ніж роком раніше.

Нові "рекорди"

Зазначається, що у першій половині 2023 року відтік склав додаткові 27 млрд доларів. У відносному вираженні темпи вивезення капіталу досягли 13% ВВП і побили всі можливі рекорди.

"Так, 2008 року, на тлі світової фінансової кризи, і 2014 року, після анексії Криму, це було близько 11% ВВП (близько 150 млрд доларів на рік)", - пише видання.

Це сталося, попри санкції, що ускладнили розрахунки із зовнішнім світом, і жорсткі валютні обмеження від Центрального банку РФ. Також про це написав і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Санкції проти Росії

23 червня Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину російського диктатора Володимира Путіна та його доходи.

Доходи російського бюджету різко скоротилися завдяки західним санкціям. За даними МЕА, у квітні податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.

Також Європейська комісія підготувала оцінку впливу санкцій та пояснила, що санкції Європейського союзу проти Росії з часом наростатимуть і надаватиме все більшого довгострокового впливу на економіку Москви.