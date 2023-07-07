Санкции будут нарастать: ЕС оценил удар по российской экономике

Санкции Европейского Союза против России со временем будут нарастать и будут оказывать все большее долгосрочное влияние на экономику Москвы. Европейская комиссия подготовила оценку воздействия санкций.

В оценке описывается влияние на Москву санкций блока, которые сократили импорт из России примерно на 91 млрд евро и экспорт из ЕС на 48 млрд евро.

Согласно отчету, санкции "значительно подорвали промышленный и технологический потенциал России. Эти эффекты со временем будут усиливаться, поскольку меры имеют структурное, долгосрочное воздействие на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу".

Санкции против Кремля

ЕС ввел санкции в отношении почти 1500 человек и 250 организаций с момента нападения России на Украину, начиная с ее аннексии Крыма в 2014 году и заканчивая ее вторжением в Украину в феврале прошлого года. Благодаря мерам, призванным свести к минимуму воздействие на государства-члены, воздействие на ЕС было ограничено, но оно было "осязаемым" в некоторых областях, в основном из-за контрмер России и из-за самой войны, а также связанного с этим роста цены.

В оценке отмечается, что европейская промышленность сообщила о нескольких "серьезных" сбоях в цепочке поставок, связанных с импортом редких газов, таких как неон и ксенон, которые используются для производства чипов. Железнодорожные грузоперевозки между ЕС и Китаем, следующие транзитом через Россию, сократились, а запрет на импорт изделий из дерева, а также российские контрмеры способствовали росту цен и некоторым проблемам с поставками, особенно фанеры и дуба.

В оценке говорится, что экспорт ЕС в Россию и импорт из России упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом, что привело к "беспрецедентному разъединению". Это привело к тому, что технологически зависимые обрабатывающие отрасли сократились особенно быстро, при этом высокотехнологичное производство РФ фиксирует 13% ежегодных убытков.

Тем не менее, Москве удалось накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие замещающие технологии из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Долгосрочный эффект

По оценкам доклада, в этом году почти треть федерального бюджета России будет потрачена на оборону и внутреннюю безопасность. Производство стали в России в прошлом году сократилось на 7% по сравнению с 2021 годом, и в этом году ожидается дальнейшее падение на 10%.

"Ограничения ЕС на импорт не только оказывают непосредственное воздействие, но и глубоко проникают в ткань российской экономики", - говорится в документе.