С начала суток произошло 85 боев. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

Российские обстрелы

Как отметили в Генштабе, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Порохонь, Покровка, Краснополье, Дмитровка, Сидоровка, Уланово, Орловка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Ворожбе, Эсмане, Свободной Слободе, Атинскому, Горелому и Бессалевке.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска. Вражеская атака продолжается. К тому же россияне запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг проводил 15 наступательных действий возле Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются семь атак.

Также российские оккупанты нанесли пять авиаударов по Сеньковому, Купянско-Узловому, Синьковке и Петропавловке.

На Лиманском направлении противник семь раз штурмовал недалеко от Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Умелыми действиями украинских защитников враг был остановлен.

На Северском направлении Силы обороны отразили атаку россиян возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг наступал в сторону Григорьевки, Андреевки и Клещиевки, в результате шести боестолкновений - потерпел поражение.

На Торецком направлении захватчики девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новоалександровка, Михайловка, Новогродовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 24 атаки, один бой до сих пор продолжается. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 11 раз. Девять попыток продвинуться отбито, две - продолжаются возле Карловки.

На Времивском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг трижды совершил наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Работино. Украинские защитники отразили все атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя позиции наших подразделений. Привлекая авиацию, сбросили пять КАБов по районам Садового и Тягинки.

"На других направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений", - добавили в Генштабе.