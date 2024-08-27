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С начала суток произошло 85 боев. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала суток, 27 августа, на фронте произошло 85 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников почти на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как отметили в Генштабе, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Порохонь, Покровка, Краснополье, Дмитровка, Сидоровка, Уланово, Орловка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Ворожбе, Эсмане, Свободной Слободе, Атинскому, Горелому и Бессалевке.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска. Вражеская атака продолжается. К тому же россияне запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг проводил 15 наступательных действий возле Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются семь атак.

Также российские оккупанты нанесли пять авиаударов по Сеньковому, Купянско-Узловому, Синьковке и Петропавловке.

На Лиманском направлении противник семь раз штурмовал недалеко от Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Умелыми действиями украинских защитников враг был остановлен.

На Северском направлении Силы обороны отразили атаку россиян возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг наступал в сторону Григорьевки, Андреевки и Клещиевки, в результате шести боестолкновений - потерпел поражение.

На Торецком направлении захватчики девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новоалександровка, Михайловка, Новогродовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 24 атаки, один бой до сих пор продолжается. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 11 раз. Девять попыток продвинуться отбито, две - продолжаются возле Карловки.

На Времивском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг трижды совершил наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Работино. Украинские защитники отразили все атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя позиции наших подразделений. Привлекая авиацию, сбросили пять КАБов по районам Садового и Тягинки.

"На других направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений", - добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 26 августа, на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

В частности, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, остается сложной ситуация на Покровском направлении. Ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

По состоянию на утро 27 августа всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 610 000 военнослужащих. Только за последние сутки захватчики потеряли 1280 человек.

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