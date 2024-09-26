ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За прошедшие сутки почти 190 боев, Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Четверг 26 сентября 2024 08:40
UA EN RU
За прошедшие сутки почти 190 боев, Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 25 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 189 боев. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по средству ПВО и два - по ракетным и артиллерийским системам", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось три атаки в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении россияне 10 раз атаковали у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз и сосредотачивал основные усилия в районах Грековки и Новолюбовки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь атак у Григорьевки, Часового Яра и Клищеевки.

На Торецком направлении враг атаковал при поддержке авиации. Осуществил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении остановлено 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецка, Лысовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидово.

На Кураховском направлении отбито 25 атак возле Цукурино, Горняка, Максимильяновки и Георгиевки.

На Времовском направлении россияне совершили семь атак неподалеку Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг пять раз пытались продвинуться на позиции украинской армии вблизи Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 647 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1,4 тысячи террористов. Также было уничтожено 10 танков, 44 боевых бронированных машин, более 70 артиллерийских систем и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Киев масштабно атаковали "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях
Киев масштабно атаковали "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине