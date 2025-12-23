От операционных до протезирования: Кличко показал, как через год обновилась медицина Киева (видео)

За 2025 год в Киеве обновили существующие отделения городских больниц и открыли новые.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил мэр Виталий Кличко и опубликовал соответствующее видео.

По словам мэра столицы, в 2025 году в городских больницах обновили и открыли ряд отделений - нейрохирургии, политравмы, реанимации, хирургические и операционные блоки.

"В частности новый операционный блок начал работать в Перинатальном центре столицы. Уже оказывают помощь и центры ментального здоровья, новые лаборатории стволовых клеток и регенерации кожи. А также - отделение психиатрической помощи для детей младшего и старшего возраста на базе Киевской городской клинической больницы N1", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, он отметил, что при поддержке мэрии Берлина в Киеве создан современный центр протезирования для раненых военных и гражданских.

"При поддержке мэрии Берлина и организации LifeBridge Ukraine мы создали и открыли протезный центр Human Titans для раненых военных и гражданских. Киев и дальше инвестирует в современную, доступную и качественную медицину", - рассказал Кличко.

Как сообщалось ранее, в 2026 году из бюджета Киева на здравоохранение планируется направить более 7,3 млрд грн. В частности, на модернизацию больниц и развитие реабилитационной инфраструктуры для военных.