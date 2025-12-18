ua en ru
Киевсовет принял бюджет столицы на 2026 год, - Кличко

Киев, Четверг 18 декабря 2025 16:32
Киевсовет принял бюджет столицы на 2026 год, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Киевский городской совет принял бюджет столицы и программу экономического и социального развития на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

По его словам, бюджет столицы на 2026 год запланирован на уровне более 106 млрд гривен. и он больше стартового бюджета этого года на 16 млрд гривен.

"И это в условиях, когда государство забирает у столицы в Госбюджет и 60% НДФЛ, и так называемый "военный" НДФЛ. И "задним числом" этой осенью из бюджета столицы фактически украли еще 8 млрд грн средств громады! Бюджет на 2026 год сбалансирован. Проект готовили таким образом, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и поддерживать жизнедеятельность столицы, и предоставлять необходимые услуги жителям, и помогать военным и ветеранам", - заявил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что на сферу образования в бюджете предусмотрено почти 38 млрд гривен. В частности, с учетом роста оплаты труда педагогов и создания безопасной образовательной среды (ремонты и строительство укрытий, цифровизация и т.д.).

Расходы на транспорт составляют более 21 млрд гривен. Из них 12 млрд гривен дотация за тарифы, которые в несколько раз ниже себестоимости, и перевозки льготников.

На жилищно-коммунальную сферу предусмотрено почти 7,5 млрд гривен. Это средства на восстановление поврежденных обстрелами объектов критической инфраструктуры и жилья, на ремонт теплосетей, защиту энергетических объектов и т. д., сообщил мэр.

На сферу медицины в бюджете заложено 7,3 млрд гривен. В частности, на дальнейшую модернизацию больниц и развитие инфраструктуры для реабилитации военных. На социальную защиту планируется потратить почти 11 млрд гривен - на 1 млрд гривен больше, чем в 2025-м.

"Социальная нагрузка на столицу увеличилась. Сегодня в Киеве проживают 750 тысяч пенсионеров, более 160 тысяч людей с инвалидностью. Почти 100 тысяч ветеранов, и их количество постоянно растет. Более 400 тысяч ВПЛ. Все эти люди нуждаются в социальной поддержке от города", - пояснил мэр.

Он также сообщил, что на помощь Силам обороны столица предварительно предусматривает не менее 2 млрд гривен, но в течение года эта сумма традиционно будет расти.

"Напомню, в бюджете на этот год мы предварительно планировали 5 млрд гривен. На конец этого года сумма поддержки достигла более 12 млрд гривен. Поэтому и на 2026-й предусмотренная сумма - не финальная! Мы будем искать возможности для ее увеличения и направлять больше средств на поддержку военных подразделений. А также на выплаты защитникам, защитницам и их семьям. На жилье и реабилитацию", - подчеркнул Кличко.

По программе экономического и социального развития на следующий год почти 12,9 млрд гривен будут направлены на реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства.

"Наши защитники должны вернуться не в руины, а в дома, где их ждут, за которыми ухаживают, где заботятся об их семьях. И обеспечение жизнедеятельности города, содержание его инфраструктуры - это сотни тысяч рабочих мест. Работники ЖКХ, дорожники, строители, медики, учителя, бизнес - это люди, которые работают в городе, платят налоги, питая экономику, и содержат свои семьи", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год в начале декабря. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

