В Киеве с 1 января запустят персональное медсопровождение ветеранов: детали инициативы Кличко

Четверг 18 декабря 2025 15:08
В Киеве с 1 января запустят персональное медсопровождение ветеранов: детали инициативы Кличко
Автор: Юлия Бойко

С 1 января 2026 в Киеве по инициативе городского головы Виталия Кличко запускают систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов и ветеранок. В медицинских учреждениях столицы защитников будет сопровождать специальный координатор, который поможет на всех этапах лечения.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 января в Киеве заработает система персонализированного медицинского сопровождения ветеранов. По инициативе мэра Виталия Кличко в столице внедряется новый подход к ветеранской медицине - в центре всех процессов человек и его достоинство", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что ветераны больше не будут оставаться наедине с медицинской системой. В учреждениях здравоохранения столицы их будет сопровождать специальный координатор, который поможет с обследованиями и консультациями, при необходимости организует госпитализацию, будет сопровождать на всех этапах лечения, позволит сэкономить время и избавит от необходимости стоять в очередях.

В мэрии отметили, что сопровождение ветеранов начнется с комплексного медицинского обследования.

"Поддержка начнется с комплексного медицинского обследования. С учетом состояния здоровья каждый ветеран получит персональные направления - к нужным специалистам, в удобное время и место", - отметили в КГГА.

Как говорится в сообщении, данная инициатива реализуется в рамках первой в Украине модели ветеранской медицины - от развития инфраструктуры до внедрения новых медицинских протоколов.

"Киев сегодня формирует первую в Украине модель ветеранской медицины - от развития инфраструктуры до внедрения новых городских медицинских протоколов. Одновременно город модернизирует больницы, развивает современные диагностические, реабилитационные отделения, высокотехнологичные операционные и сотрудничает с международными партнерами. Город работает над тем, чтобы ветераны получали не только помощь по самым высоким стандартам, но и уважение к их времени, опыту и потребностям", - сообщили в КГГА.

Помощь ветеранам от Киева

Как сообщалось ранее, в Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для защитников и защитниц с инвалидностью. Ветераны могут получить до 500 тыс. грн. на адаптацию жилья.

Кроме того, введены новые услуги для ветеранов (компенсация на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью, компенсация за отдых, заочную форму обучения в университетах).

Также в столице работает Киев Милитари Хаб (помощь с документами, обучением, трудоустройством и другие услуги).

