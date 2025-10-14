От охранника до мэра Одессы: кто такой Геннадий Труханов

Образование и семья

В 1986 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище имени Фрунзе, получив звание лейтенанта. Впоследствии получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел и научную степень кандидата психологических наук в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.

Геннадий Труханов женат, и имеет двух дочерей - Екатерину (1986 г.р.) и Алису (2000 г.р.).

Политическая и профессиональная карьера

После службы в Вооруженных силах (1986-1992) Труханов основал охранную фирму "Капитан", работал в представительстве компании "Лукойл" в Украине.

В политике с 2005 года - тогда его впервые избрали депутатом Одесского горсовета. С 2010 года возглавлял фракцию "Партии регионов" в горсовете, а в 2012 году стал народным депутатом Украины.

После Революции Достоинства вышел из фракции "Партии регионов". В 2014 году победил на выборах мэра Одессы и остается на этой должности до сих пор, трижды переизбираясь. В 2018 году попал под санкции РФ.

Скандалы и уголовные производства

Согласно опубликованным в апреле 2016 года документам Панамского архива, Труханов связан с более чем двадцатью предприятиями через офшоры на Виргинских островах. В том же месяце в Одессе протестующие развернули палаточный городок с требованием его отставки, который ночью атаковали неизвестные.

В июне 2016-го более 7 тысяч одесситов требовали от президента уволить Труханова, но безрезультатно. В феврале 2018 года мэра задержали в "Борисполе" по делу о покупке здания завода "Краян", переплаченной в 17 раз, однако на следующий день его отпустили на поруки депутата Дмитрия Голубова.

В 2018 году Труханов подал жалобу в ЕСПЧ, заявив, что НАБУ нарушило его права. В 2019 году бюро расследовало три дела о возможных хищениях, в которых фигурировал Труханов, но доказательств не нашло. В 2020-м суд оправдал всех фигурантов "дела Краяна", а сам Труханов назвал его политическим, обвинив Михеила Саакашвили.

После вторжения РФ в 2022 году Труханов осудил российскую агрессию, но позже призвал к "компромиссу". Он также выступал против сноса памятника Екатерине II, однако после голосования горожан поддержал его демонтаж.

Отставка Труханова

На днях на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить Геннадия Труханова украинского гражданства. Сам Труханов ранее не исключал возможности такого решения.

В петиции отмечается, что открытые источники неоднократно сообщали о наличии у Труханова российского паспорта и налогового номера. В тексте документа говорится о том, что Труханов распространяет нарративы государства-агрессора, что может угрожать национальной безопасности.

В петиции также упомянута трагедия в Одессе 30 сентября 2025 года, когда во время сильного ливня погибли десять человек.

Еще одна петиция

В конце сентября на сайте ОП была создана еще одна петиция - о введении в Одессе военной администрации, которая также собрала более 25 тысяч подписей.

В ответе президента Владимира Зеленского указано, что создание военных администраций осуществляется по представлению областных государственных администраций или военного командования. Однако соответствующие документы пока не поступали.

Зеленский добавил, что направил письма главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и председателю Одесской ОГА Олегу Киперу с просьбой проверить информацию и, при наличии правовых оснований, принять необходимые меры.