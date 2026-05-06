От национализации до продажи: почему "Сенс Банк" готовят к приватизации
В июле 2023 года государство национализировало "Сенс Банк" за 1 гривну. Теперь банк снова хотят отдать в частные руки, и сделать это планируют уже в этом году.
Как "Сенс Банк" оказался в руках государства и почему его теперь приватизируют - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Курс на продажу: Национализированный в 2023 году из-за российских владельцев "Сенс Банк" должен быть приватизирован без задержек уже в 2026 году.
- Скандал с пленками НАБУ: Вокруг банка возник резонанс из-за обнародованных записей, где фигуранты дела "Мидас" якобы обсуждали контроль над наблюдательным советом банка.
- Кадровые последствия: На фоне медийного скандала глава набсовета банка временно отстранился от должности.
Как и почему государство национализировало "Сенс Банк"
Процесс перехода "Сенс Банка" (который до конца 2022 года назывался "Альфа Банк Украина") в собственность государства начался из-за его владельцев - российских олигархов.
Главные акционеры банка - Михаил Фридман, Петр Авен и другие партнеры по "Альфа-Групп" - еще в феврале 2022 года попали под европейские санкции из-за связей с российскими властями, а впоследствии санкции против них ввела и Украина.
Осенью 2022 года был принят специальный закон, который позволил государству выводить с рынка системно важные банки. А 21 июля 2023 года Кабмин официально выкупил абсолютно все акции "Сенс Банка" всего за 1 гривну.
С тех пор финучреждение стало на 100% государственным, а управление им перешло к Министерству финансов.
Как объясняют в Нацбанке, санкции против владельцев создали прямую угрозу для стабильности "Сенс Банка" и денег его клиентов. Из-за наложенных ограничений акционеры больше не могли финансово поддерживать банк - пополнять его капитал до нужного уровня и вовремя спасать от возможного банкротства.
Эти риски имели реальные последствия. Из-за того что заемщики стали хуже выплачивать кредиты, капитал "Сенс Банка" стремительно сокращался. С марта 2022-го по июль 2023 года он упал на 50%, тогда как другие крупные банки, наоборот, нарастили свой капитал в среднем на 29%. Именно поэтому банк национализировали.
Почему "Сенс Банк" приватизируют
В начале октября 2025 года правительство начало подготовку к приватизации "Сенс Банка". Цель, как объясняли в Кабмине, - сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продажи в госбюджет.
Как заявлял Минфин, продажа акций "Сенс Банка" будет проходить в три этапа:
- подготовка пакета акций к продаже;
- проведение конкурса;
- заключение договора купли-продажи.
Сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что "Сенс Банк" нужно приватизировать в 2026 году.
"Не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - заявил президент после встречи с главой правительства Юлией Свириденко.
По словам Свириденко, правительство поручило Минфину вместе с Нацбанком провести анализ эффективности работы органов управления "Сенс Банка" и ускорить его приватизацию. При необходимости, как отметила премьер, могут быть приняты кадровые решения.
Тень "пленок Миндича"
В ноябре прошлого года вокруг банка возник публичный резонанс. На фоне обнародования НАБУ и САП аудиозаписей по делу "Мидас", народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на пленках упоминается "Сенс Банк" и имя Василия Веселого (которого в медиа называли лицом, связанным с Офисом президента).
Парламентарий предположил, что Веселый якобы выполняет роль "советника наблюдательного совета", который координирует его работу. В самом банке эту информацию оперативно опровергли, отметив, что их наблюдательный совет вообще не имеет никаких советников, а потому слова депутата являются некорректными.
Тема получила продолжение в начале мая 2026 года, когда издание "Украинская правда" опубликовало якобы новую часть записей разговоров фигурантов дела "Мидас". В своем материале издание выдвигает версию, что братья Андрей и Василий Веселые якобы получили влияние на "Сенс Банк" и зашли в состав акционеров "Карпатнефтехима" в интересах тогдашнего главы ОП Андрея Ермака.
Кроме того, журналисты утверждают, что на записях Василий Веселый и фигурант дела Александр Цукерман, вероятно, обсуждают наблюдательный совет банка, и планы сделать шесть его членов "подконтрольными".
После публикации записей глава наблюдательного совета банка Николай Гладыщенко временно отстранился от своей должности на период, необходимый для "выяснения всех обстоятельств в рамках негативной информации о банке, распространенной в медиа".
Выполнение полномочий главы набсовета было возложено на Петра Новака. Он присоединился к наблюдательному совету в октябре 2025 года как независимый член. С марта 2026 года Новак является общественным советником президента Польши Кароля Навроцкого.