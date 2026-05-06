От национализации до продажи: почему "Сенс Банк" готовят к приватизации

В июле 2023 года государство национализировало "Сенс Банк" за 1 гривну. Теперь банк снова хотят отдать в частные руки, и сделать это планируют уже в этом году.

Как "Сенс Банк" оказался в руках государства и почему его теперь приватизируют - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Курс на продажу: Национализированный в 2023 году из-за российских владельцев "Сенс Банк" должен быть приватизирован без задержек уже в 2026 году.

Национализированный в 2023 году из-за российских владельцев "Сенс Банк" должен быть приватизирован без задержек уже в 2026 году. Скандал с пленками НАБУ: Вокруг банка возник резонанс из-за обнародованных записей, где фигуранты дела "Мидас" якобы обсуждали контроль над наблюдательным советом банка.

Вокруг банка возник резонанс из-за обнародованных записей, где фигуранты дела "Мидас" якобы обсуждали контроль над наблюдательным советом банка. Кадровые последствия: На фоне медийного скандала глава набсовета банка временно отстранился от должности.

Как и почему государство национализировало "Сенс Банк"

Процесс перехода "Сенс Банка" (который до конца 2022 года назывался "Альфа Банк Украина") в собственность государства начался из-за его владельцев - российских олигархов.

Главные акционеры банка - Михаил Фридман, Петр Авен и другие партнеры по "Альфа-Групп" - еще в феврале 2022 года попали под европейские санкции из-за связей с российскими властями, а впоследствии санкции против них ввела и Украина.

Осенью 2022 года был принят специальный закон, который позволил государству выводить с рынка системно важные банки. А 21 июля 2023 года Кабмин официально выкупил абсолютно все акции "Сенс Банка" всего за 1 гривну.

С тех пор финучреждение стало на 100% государственным, а управление им перешло к Министерству финансов.

Как объясняют в Нацбанке, санкции против владельцев создали прямую угрозу для стабильности "Сенс Банка" и денег его клиентов. Из-за наложенных ограничений акционеры больше не могли финансово поддерживать банк - пополнять его капитал до нужного уровня и вовремя спасать от возможного банкротства.

Эти риски имели реальные последствия. Из-за того что заемщики стали хуже выплачивать кредиты, капитал "Сенс Банка" стремительно сокращался. С марта 2022-го по июль 2023 года он упал на 50%, тогда как другие крупные банки, наоборот, нарастили свой капитал в среднем на 29%. Именно поэтому банк национализировали.

Почему "Сенс Банк" приватизируют

В начале октября 2025 года правительство начало подготовку к приватизации "Сенс Банка". Цель, как объясняли в Кабмине, - сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продажи в госбюджет.

Как заявлял Минфин, продажа акций "Сенс Банка" будет проходить в три этапа:

подготовка пакета акций к продаже;

проведение конкурса;

заключение договора купли-продажи.

Сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что "Сенс Банк" нужно приватизировать в 2026 году.

"Не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - заявил президент после встречи с главой правительства Юлией Свириденко.

По словам Свириденко, правительство поручило Минфину вместе с Нацбанком провести анализ эффективности работы органов управления "Сенс Банка" и ускорить его приватизацию. При необходимости, как отметила премьер, могут быть приняты кадровые решения.

Тень "пленок Миндича"

В ноябре прошлого года вокруг банка возник публичный резонанс. На фоне обнародования НАБУ и САП аудиозаписей по делу "Мидас", народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на пленках упоминается "Сенс Банк" и имя Василия Веселого (которого в медиа называли лицом, связанным с Офисом президента).

Парламентарий предположил, что Веселый якобы выполняет роль "советника наблюдательного совета", который координирует его работу. В самом банке эту информацию оперативно опровергли, отметив, что их наблюдательный совет вообще не имеет никаких советников, а потому слова депутата являются некорректными.

Тема получила продолжение в начале мая 2026 года, когда издание "Украинская правда" опубликовало якобы новую часть записей разговоров фигурантов дела "Мидас". В своем материале издание выдвигает версию, что братья Андрей и Василий Веселые якобы получили влияние на "Сенс Банк" и зашли в состав акционеров "Карпатнефтехима" в интересах тогдашнего главы ОП Андрея Ермака.

Кроме того, журналисты утверждают, что на записях Василий Веселый и фигурант дела Александр Цукерман, вероятно, обсуждают наблюдательный совет банка, и планы сделать шесть его членов "подконтрольными".

После публикации записей глава наблюдательного совета банка Николай Гладыщенко временно отстранился от своей должности на период, необходимый для "выяснения всех обстоятельств в рамках негативной информации о банке, распространенной в медиа".

Выполнение полномочий главы набсовета было возложено на Петра Новака. Он присоединился к наблюдательному совету в октябре 2025 года как независимый член. С марта 2026 года Новак является общественным советником президента Польши Кароля Навроцкого.