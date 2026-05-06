"Сенс Банк" должны приватизировать в этом году без всяких задержек, - Зеленский

16:40 06.05.2026 Ср
2 мин
Президент ожидает от правительства быстрых шагов для решения проблем
aimg Сергей Козачук
"Сенс Банк" должны приватизировать в этом году без всяких задержек, - Зеленский
"Сенс Банк" должен быть приватизирован в этом году без всяких задержек. Также государство нуждается в либерализации банковской сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Приватизация "Сенс Банка"

Государственные банки нуждаются в либерализации и расширении предпринимательских возможностей.

По словам президента, вопрос "Сенс Банка" уже решен, и процесс его продажи нельзя откладывать.

"Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - подчеркнул глава государства.

Требования к правительству

Глава государства призвал Кабинет Министров ускорить решение проблем, сдерживающих экономическое развитие страны и уменьшающих доходы бюджета.

Правительство должно обеспечить необходимые результаты.

"Рассчитываю на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета", - добавил Зеленский.

Дело "Сенс банка"

Напомним, ранее глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев раскритиковал Национальный банк из-за ситуации с "Сенс Банком". По его словам, регулятор системно не замечал коррупционных схем, которые годами обслуживали нелегальный игорный бизнес.

На фоне этих событий в Украине активно готовятся к изменениям в регулировании азартных игр. В частности, в Минцифре уже раскрыли детали реформы игорного бизнеса, которая предусматривает введение цифрового контроля и единой налоговой ставки.

Кроме того, правоохранительные органы продолжают борьбу с теневыми казино. Недавно Офис генпрокурора разоблачил сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 млрд гривен, которую организовали украинцы вместе с гражданами РФ.

