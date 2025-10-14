Ранняя карьера и путь в политику

Олег Царев родился 2 июня 1970 года в Днепре. После окончания Московского инженерно-физического института в 1992 году он вернулся в Украину, где начал карьеру в бизнесе. В 1990-х годах Царев занимался предпринимательством, управляя различными компаниями, от страховых обществ до бумажной фабрики и хлебокомбината.

Политическую карьеру Царев начал в 2002 году, когда его впервые избрали народным депутатом Украины. В течение четырех созывов (IV-VII) он представлял в Верховной Раде "Партию регионов", став одним из узнаваемых лиц этой политической силы.

В парламенте Царев получил репутацию "бойца" фракции, принимая активное участие в политических противостояниях и драках, в частности во время ратификации скандальных Харьковских соглашений.

Евромайдан и пророссийский курс

Во время Революции Достоинства 2013-2014 годов Олег Царев занял жесткую антиукраинскую и пророссийскую позицию. Он открыто выступал против протестующих, угрожая "зачистить Майдан в течение часа". Царев также инициировал составление списка из 36 иностранных граждан, в том числе политиков и экспертов, которых требовал объявить персонами нон грата за якобы вмешательство во внутренние дела Украины.

После бегства Януковича в феврале 2014 года Царев окончательно стал на путь сепаратизма. Он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины, однако его кампания превратилась в серию провокаций.

В Николаеве и Киеве он подвергся нападениям со стороны проукраинских активистов, которые обвиняли его в государственной измене. В конце концов, Царев снял свою кандидатуру и открыто призвал к срыву выборов.

Фото: Олег Царев (росСМИ)

Лидер сепаратистов и "спикер Новороссии"

Весной 2014 года Царев стал одним из лидеров так называемого "Юго-Восточного движения", стремившегося к расколу Украины. 26 июня 2014 года его избрали "спикером парламента" фейкового союза "ДНР" и "ЛНР". Позже Царев продолжил свою деятельность в России. Он стал соучредителем "Комитета спасения Украины" - организации, созданной в Москве бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками-беглецами.

Верховная Рада лишила Царева депутатской неприкосновенности еще 3 июня 2014 года, дав согласие на его арест. С тех пор он скрывается от украинского правосудия на территории РФ.

Полномасштабное вторжение и покушение в Крыму

С началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Олег Царев снова появился в информационном пространстве. Он участвовал в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Киевской области и, по данным следствия, предлагал главе военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу сдать город оккупантам, на что получил категорический отказ.

27 октября 2023 года на Царева было совершено покушение в Ялте, на территории принадлежащего ему санатория. В него дважды выстрелили, после чего он в тяжелом состоянии попал в больницу. Ответственность за операцию взяла на себя Служба безопасности Украины.

Фото: Олег Царев (росСМИ)

Юридические последствия и санкции

Деятельность Олега Царева получила надлежащую правовую оценку. В Украине против него открыт ряд уголовных производств за государственную измену, сепаратизм и коллаборационизм. Как следствие, он был дважды заочно приговорен к лишению свободы - на 12 и 8 лет.

Кроме тюремных сроков, суд постановил конфисковать его имущество на сумму почти 500 миллионов гривен, в частности квартиру в Днепре, земельный участок в Киевской области и два имущественных комплекса в оккупированном Крыму.

Поскольку Царев скрывается от правосудия, он объявлен в международный розыск, а его дипломатический паспорт давно аннулирован. В довершение, для усиления давления и изоляции, против него ввели персональные санкции как Украина, так и Европейский Союз.