Рання кар'єра та шлях у політику

Олег Царьов народився 2 червня 1970 року в Дніпрі. Після закінчення Московського інженерно-фізичного інституту в 1992 році він повернувся до України, де розпочав кар'єру в бізнесі. У 1990-х роках Царьов займався підприємництвом, керуючи різними компаніями, від страхових товариств до паперової фабрики та хлібокомбінату.

Політичну кар'єру Царьов розпочав у 2002 році, коли його вперше обрали народним депутатом України. Протягом чотирьох скликань (IV-VII) він представляв у Верховній Раді "Партію регіонів", ставши одним із впізнаваних облич цієї політичної сили.

У парламенті Царьов здобув репутацію "бійця" фракції, беручи активну участь у політичних протистояннях та бійках, зокрема під час ратифікації скандальних Харківських угод.

Євромайдан та проросійський курс

Під час Революції Гідності 2013-2014 років Олег Царьов зайняв жорстку антиукраїнську та проросійську позицію. Він відкрито виступав проти протестувальників, погрожуючи "зачистити Майдан протягом години". Царьов також ініціював складання списку з 36 іноземних громадян, зокрема політиків та експертів, яких вимагав оголосити персонами нон ґрата за нібито втручання у внутрішні справи України.

Після втечі Януковича в лютому 2014 року Царьов остаточно став на шлях сепаратизму. Він висунув свою кандидатуру на пост президента України, проте його кампанія перетворилася на серію провокацій.

У Миколаєві та Києві він зазнав нападів з боку проукраїнських активістів, які звинувачували його у державній зраді. Зрештою, Царьов зняв свою кандидатуру та відкрито закликав до зриву виборів.

Фото: Олег Царьов (росЗМІ)

Лідер сепаратистів та "спікер Новоросії"

Навесні 2014 року Царьов став одним із лідерів так званого "Південно-Східного руху", що прагнув до розколу України. 26 червня 2014 року його обрали "спікером парламенту" фейкового союзу "ДНР" та "ЛНР". Пізніше Царьов продовжив свою діяльність у Росії. Він став співзасновником "Комітету порятунку України" - організації, створеної в Москві колишніми українськими високопосадовцями-втікачами.

Верховна Рада позбавила Царьова депутатської недоторканності ще 3 червня 2014 року, давши згоду на його арешт. Відтоді він переховується від українського правосуддя на території РФ.

Повномасштабне вторгнення та замах у Криму

З початком повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Олег Царьов знову з'явився в інформаційному просторі. Він брав участь у пропагандистських заходах на окупованих територіях Київської області та, за даними слідства, пропонував голові військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу здати місто окупантам, на що отримав категоричну відмову.

27 жовтня 2023 року на Царьова було скоєно замах у Ялті, на території санаторію, що йому належить. У нього двічі вистрілили, після чого він у важкому стані потрапив до лікарні. Відповідальність за операцію взяла на себе Служба безпеки України.

Фото: Олег Царьов (росЗМІ)

Юридичні наслідки та санкції

Діяльність Олега Царьова отримала належну правову оцінку. В Україні проти нього відкрито низку кримінальних проваджень за державну зраду, сепаратизм та колабораціонізм. Як наслідок, його було двічі заочно засуджено до позбавлення волі - на 12 та 8 років.

Окрім тюремних строків, суд ухвалив конфіскувати його майно на суму майже 500 мільйонів гривень, зокрема квартиру в Дніпрі, земельну ділянку на Київщині та два майнові комплекси в окупованому Криму.

Оскільки Царьов переховується від правосуддя, його оголошено в міжнародний розшук, а його дипломатичний паспорт давно анульовано. На довершення, для посилення тиску та ізоляції, проти нього запровадили персональні санкції як Україна, так і Європейський Союз.