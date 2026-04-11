ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

От морозов до +13: синоптики предупредили о погодных контрастах сегодня

07:00 11.04.2026 Сб
2 мин
В каких частях Украины ударят ночные морозы?
aimg Ирина Глухова
От морозов до +13: синоптики предупредили о погодных контрастах сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 11 апреля (Getty Images)

Сегодня, 11 апреля, в Украине сохранится холодная погода с заморозками, дождями и местами мокрым снегом. Однако днем ожидается незначительное повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью на севере, северо-востоке и Черкасской области, а днем в большинстве областей, кроме юго-запада, местами пройдет небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом.

Также ночью и утром в юго-восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях возможен туман.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, однако на западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки 0-3 градусов как на почве, так и местами в воздухе. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, на юге и юго-востоке - до +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, днем - небольшой дождь.

Температура ночью составит 0-2 градуса мороза, днем - +5...+7 градусов.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях: ночью 11 апреля в столице и области ожидаются заморозки 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупредили в Укргидрометцентре.

Фото: карта погоды в Украине на 11 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, синоптики уже озвучивали прогноз погоды на Пасху и объясняли, когда в Украину начнет возвращаться тепло. В частности, в блицинтервью для РБК-Украина Наталья Птуха рассказала, каких погодных сюрпризов ожидать на праздники.

Также в Украинский гидрометеорологический центр опубликовали климатическую характеристику апреля и дали предварительный прогноз на второй месяц весны.

Кроме того, ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины в апреле температура местами резко снижалась до -10 градусов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
Аналитика
