От минных ловушек до вербовки детей: WSJ выяснило, как Иран готовится к войне с США

Иран усиливает оборону своего крупнейшего нефтяного порта, угрожает атаками на более широкий круг целей в Персидском заливе и вербует новобранцев. Так страна реагирует на возможное наземное вторжение со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Подготовка Ирана началась после решения президента США Дональда Трампа перебросить на Ближний Восток морских пехотинцев и десантников. Тегеран серьезно относится к угрозе, несмотря на то, что Вашингтон заявляет об отсутствии планов разворачивать войска на местах.

Вербовка миллионов иранцев

Аналитики считают, что Иран готовится к серьезному противостоянию, во время которого может нанести большие потери армии США, чем во время боя против доминирующих американских и израильских воздушных сил.

Кроме того, Тегеран запустил мобилизацию населения. Это, в частности, включает кампанию по вербовке миллионов иранцев, включая детей, что является неотъемлемой частью чествования памяти мучеников.

Для этого используют уличные знаки и плакаты, которые до сих пор являются частью повседневной жизни Ирана.

По мнению экспертов, сейчас Иран имеет около миллиона военнослужащих, которые воюют или находятся в резерве. Около 190 000 из них - мотивированные бойцы Корпуса стражей Исламской революции.

Усиление обороны острова Харг

Также Иран укрепляет оборону острова Харг, который является ключевым хабом для нефтяного экспорта. В частности, на острове усилят системы управляемых ракет, а вдоль него установят мины и мины-ловушки.

По мнению военных аналитиков, на островах, которые Иран планирует защищать, дополнительно проложены тоннели. Кроме того, ополчение Ирака, которое поддерживается Ираном, продемонстрировали эффективную работу с дронами, что может быть еще одной угрозой для сил США.

Тегеран также угрожает увеличить количество ударов по странам-соседям по Персидскому заливу. Из-за этого цены на нефть в мире могут вырасти еще больше. Среди возможных целей Ирана - морские нефтяные платформы, электростанции и тому подобное.