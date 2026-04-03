От минных ловушек до вербовки детей: WSJ выяснило, как Иран готовится к войне с США
Иран усиливает оборону своего крупнейшего нефтяного порта, угрожает атаками на более широкий круг целей в Персидском заливе и вербует новобранцев. Так страна реагирует на возможное наземное вторжение со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Подготовка Ирана началась после решения президента США Дональда Трампа перебросить на Ближний Восток морских пехотинцев и десантников. Тегеран серьезно относится к угрозе, несмотря на то, что Вашингтон заявляет об отсутствии планов разворачивать войска на местах.
Вербовка миллионов иранцев
Аналитики считают, что Иран готовится к серьезному противостоянию, во время которого может нанести большие потери армии США, чем во время боя против доминирующих американских и израильских воздушных сил.
Кроме того, Тегеран запустил мобилизацию населения. Это, в частности, включает кампанию по вербовке миллионов иранцев, включая детей, что является неотъемлемой частью чествования памяти мучеников.
Для этого используют уличные знаки и плакаты, которые до сих пор являются частью повседневной жизни Ирана.
По мнению экспертов, сейчас Иран имеет около миллиона военнослужащих, которые воюют или находятся в резерве. Около 190 000 из них - мотивированные бойцы Корпуса стражей Исламской революции.
Усиление обороны острова Харг
Также Иран укрепляет оборону острова Харг, который является ключевым хабом для нефтяного экспорта. В частности, на острове усилят системы управляемых ракет, а вдоль него установят мины и мины-ловушки.
По мнению военных аналитиков, на островах, которые Иран планирует защищать, дополнительно проложены тоннели. Кроме того, ополчение Ирака, которое поддерживается Ираном, продемонстрировали эффективную работу с дронами, что может быть еще одной угрозой для сил США.
Тегеран также угрожает увеличить количество ударов по странам-соседям по Персидскому заливу. Из-за этого цены на нефть в мире могут вырасти еще больше. Среди возможных целей Ирана - морские нефтяные платформы, электростанции и тому подобное.
Напомним, на днях стало известно, что США уже переправили на Ближний Восток десантный корабль и 3500 американских морпехов. Кроме этого, Пентагон рассматривает возможность отправить еще 10 тысяч солдат, чтобы расширить военные возможности Трампа.
Отметим, представитель американских войск рассказал NYT, что на фоне эскалации войны с Ираном, которую проводит президент США Дональд, количество военных на Близком Востоке превысило уже 50 000.
В то же время источники Bloomberg говорят, что администрация Трампа пока не имеет планов наземного вторжения в Иран. По их словам, несмотря на переброску войск, США делают ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.